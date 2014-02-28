亚股走升 叶伦讲话缓解对美国经济前景的担忧

* 叶伦讲话缓解部分对美国经济前景的担忧

* 乌克兰紧张情势升高令风险胃纳受抑

* 日圆上涨，但仍远低于周四高位

路透东京2月28日 -亚洲股市周五勉力摆脱盘初跌势并走高，受美股升势所激励。美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话强调其对美国经济的信心，美股因而上涨，进而激励亚洲股市上扬。

叶伦在参议院金融委员会的证词推动标准普尔500指数.SPX收在历史高点，无视对乌克兰紧张局势升级的担忧。不过风险因素仍然推升日圆兑美元和欧元，受助于其避险魅力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬0.2%，料将周线上涨。日经指数.N225基本收复跌幅，早盘微跌。

日本市场受到数据支撑。数据显示，日本1月工业生产较前月增长4.0%，创2011年6月以来最快；核心通胀率接近五年高点。

大和证券驻东京资深技术分析师Hikaru Sato称，对日本经济的乐观看法可能会支撑人气，尽管警惕情绪或许会限制涨幅。

“投资者正在规避风险，他们对于乌克兰局势和新兴市场资产保持谨慎，”Sato表示。

叶伦周四表示，美联储将继续仔细观察，以确定天气因素是否的确是罪魁祸首；不过她也重申，只有在经济前景出现“重大转变”时，联储才会暂停缩减购债。

“她的表态增强了风险偏好，因为这显示美联储将继续逐步缩减购债，唯一的风险是放慢缩减速度，而不是加大缩减速度，”BK Asset Management的常务董事Kathy Lien在给客户的报告中表示。

美国1月扣除运输的耐久财订单意外上升，也降低了投资者对于乌克兰动荡局势的注意力。

国际文传电讯社(Interfax)周五报导，一群身着军服的武装份子已经拿下克里米亚Sevastopol的主要地区机场控制权。

周四一伙武装人员占领了位于辛菲罗波尔的克里米亚地区政府总部和议会大楼，升起俄罗斯国旗。

国际文传电讯社(Interfax)周四援引俄罗斯国防部声明报导，俄罗斯西部边境地区的战斗机已进入备战状态。

不安局势促使投资者寻求美债的安全庇护，美债收益率降至两周低位。10年期美债收益率在亚洲交易时段从周四美国市场收盘的2.642%小升至2.647%。

美元兑日圆稍早的升势消退，美元兑日圆跌0.3%至101.86，再次跌向周四所及的一周低位101.70日圆。

“乌克兰的偶发事件会使得美元的震荡走势持续到至少5月乌克兰举行选举，”Praevidentia Strategy的首席分析师Masafumi Yamamoto称。

“不过美元兑日圆的跌势都将是暂时的，因逢低买盘时时准备入场，支撑的理念是不太可能发生真正的军事冲突，”他并指出。

欧元兑美元日内基本持平于1.3707，远离上日所及两周低位1.3641。

欧元兑日圆亦走低，下跌0.3%至139.62日圆，朝周四触及的逾两周低点138.75回落。

人民币兑美元本周至今已经跌0.8%，可能创下纪录最大单周跌幅。

大宗商品交易方面，金价持平，现货金报每盎司1,332.35美元，本周可望连续第四周上扬。

油价下滑，受到乌克兰动荡局势影响。布兰特原油约跌0.1%至每桶108.89美元，美国原油跌0.3%至102.07美元，但本月仍可能录得超过4%的涨幅。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/张涛/石冠兰/王兴亚；审校 李爽/张荻/李婷仪/孙茉莉/张若琪)

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