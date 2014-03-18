亚股因克里米亚紧张局势缓解而走高

* 关注美联储会议，前瞻性指引可能发生变化

* 日圆仍低于近期高点

* 黄金在隔夜大跌后持稳

路透东京3月18日 -亚洲股市周二上扬，日圆则仍低于近期高点，因乌克兰即将发生军事冲突的威胁消退，投资者在本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议前仍保持谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%。

美国股市周一攀升，标普500指数在录得七周来最大周度跌幅后反弹，因对乌克兰克里米亚局势的忧虑缓和，且数据显示在严冬后美国经济活动改善。

美国和欧盟对与俄罗斯军事占领克里米亚有关的俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，包括禁止入境和冻结资产等措施。

“市场现在最关心的是俄罗斯总统普京将于稍晚发表的讲话。如果普京对克里米亚立即并入俄罗斯的立场有所淡化，则美元会因避险仓位的解除而进一步上涨。”Praevidentia Strategy的首席分析师Masafumi Yamamoto说道。

“但普京若表示希望迅速将克里米亚纳入俄罗斯，并就欧盟和美国的制裁行动进行报复，将会重燃经济疑虑，推低美国政府公债收益率，并拖累美元，”他表示。

日股日经指数.N225上涨1.1%，自周一创下的六周收盘低位回升。

空头回补可能是部分原因，因上日东京证交所作空占整体销售的比率触及纪录高位36.17%。

“那些昨天卖出的投资者，部分可能在今日反手买回，”冈山证券分析师Hideyuki Ishiguro表示。

目前风险胃纳改善，因立刻发生军事冲突的可能性消退，市场人士把注意力转向美国经济前景及美联储会议结果。

美联储料将维持每月再缩减100亿美元买债规模的计划，且可能在声明稿中调整前瞻性指引。

美联储决策官员可能采用较不明确的措辞，来描述在哪些条件下可能收紧政策，而不是目前的以失业率6.5%为考虑升息的门槛。美国目前失业率为6.7%，不过联储官员仍暗示利率需维持在低位一阵子以支持经济。

美元兑日圆日内小幅上涨，报101.78；欧元兑日圆升约0.1%至141.80。

欧元兑美元小涨约0.1%至1.3932，距上周四所及的约1.3967两年半高点不远。

欧元展现韧性，尽管周一数据显示欧元区通胀率下降，为支持欧洲央行需采取进一步货币措施支撑增长的最新一项指标。

风险偏好的改善打压金价，现货金周一触及六个月高点后重挫逾1%。最新报每盎司1,360.21美元，跌约0.4%，远低于上日盘中高点1,391.76美元。

美国原油小跌0.1%至每桶97.97美元，连续第二天下滑，因美国油库存上升的预期抵销对乌克兰紧张形势可能恶化的担忧。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/张若琪 审校 杜明霞/李爽/于春红)

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