亚洲股市上涨 日圆触及10周低点

* 亚股上涨，隔夜标普500指数触及纪录高点

* 美元兑日圆触及10周高点，提振日本股市

* 美国数据暗示经济在春季将回暖

* 欧洲央行面临的放宽政策压力加大，分析师怀疑本周能否行动

路透悉尼4月2日 -亚洲股市周三延续涨势，近期全球经济数据喜忧参半，但投资者更为看重正面的因素，这令避险日圆跌至10周低点。

即便中国低迷的数据也被看成有利因素，因其增加了中国推出刺激举措的几率，有迹象显示，中国政府做为回应正在加快基础设施投入。

但市场交易谨慎，因周四欧洲央行将召开政策会议，美国周五公布非农就业报告，这两个事件可能严重影响市场走势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.3%至四个月新高，澳洲指标股指亦涨0.2%。

日经指数.N225表现出色，涨1.3%，因日圆下跌。

美国股市，标准普尔500指数.SPX周二收升0.7%，略低于盘中纪录高位。道琼工业指数.DJI收高0.46%，Nasdaq指数.IXIC涨1.64%。

美国经济面消息提升风险偏好。美国3月制造业活动升温，产出创衰退结束后的最大增幅，暗示经济在经历寒冬考验后站稳了脚跟。

美国3月新车销售年率意外冲上1,640万辆，结束三个月的疲弱情况，支持了冬季最糟情况过去后，需求正在回升的看法。

春季的到来也可以解释市场押注美国周五的就业报告将显示3月非农就业岗位增加20万个。

数据面的亮眼情况令美债长券承压，10年期公债收益率上涨2个基点至一周高位2.77%。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表谈话后，短券表现较佳。叶伦称还需要一段时间异常的刺激举措。

**欧洲央行举棋不定**

投资者亦揣测欧洲央行是否会很快采取进一步举措来放宽政策，不过官员们对这个议题举棋不定。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧元区通胀偏低令人担忧，可能拖累经济复苏。欧元区3月通胀年率放缓至0.5%，为2009年11月来最低。

冈斯坦西欧随后补充说，欧元区不存在通缩风险，称通胀率将反弹。这降低了欧洲央行周四降息的机率，给予欧元温和提振。

路透调查显示，受访交易商多预期欧洲央行将维持0.25%的利率不变。

欧元兑美元持稳在1.3799，欧元兑日圆亦涨至143.30，美元兑日圆创10周高点103.86。

大宗商品走势中，布兰特原油跌0.16美元，报每桶105.46，海外市场因利比亚供给可能跳涨曾下挫2%以上。

美国原油期货跌0.07美元，报每桶99.67，上日因预期国内库存增加下滑约2%。

现货金报每盎司1,282.16美元，周二触及七周低点1,277.29美元。(完)

(编译 张荻/戴素萍/李爽/孙茉莉; 审校 徐文焰/侯向明/杜明霞/张若琪)

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