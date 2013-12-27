亚洲股市追美股上升步伐 日圆创新低

* 日经指数触及六年高位后遇到卖盘，但日本经济数据乐观

* 日圆兑美元和欧元触及五年低点

* 美国10年期公债收益率迫近3%

路透悉尼12月27日 -多数亚洲股票市场周五小幅上涨，追随美国股市再度创下的强势表现。日本经济数据乐观，而美元兑日圆短暂突破105日圆关口，为五年来首次。

中国股市沪综指.SSEC上涨0.8%，因货币市场利率回软，且人民币中间价创2005年汇改以来新高。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.25%。

美股收高亦支撑市场信心，美国道琼工业指数.DJI再度收于纪录新高，标准普尔500指数.SPX今年以来涨幅达到29%。

日股日经指数.N225开盘走强，但盘初触及六年高点后，获利了结卖压涌现，指数转为下跌0.3%。但在强力财政及货币政策刺激下，日经指数今年以来仍有55%涨幅，为1972年以来最大全年涨幅。

周五数据显示，日本12月制造业活动扩张速度为七年来最快，企业增聘人员速度为逾六年来最高。

其他数据显示，日本11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.2%，升幅创五年新高，经济朝结束为期15年之久的通缩稳步迈进。

“日本家庭资产中的现金比重颇大。随着通胀明年加速上升，他们将从现金存款转向高风险资产。明年散户投资者的交投可能更活跃，”野村证券股票分析师Jun Yunoki表示。

日本央行采取的刺激政策已提振美元兑日圆今年迄今上涨22%，创1979年以来最大年度涨幅。

美元兑日圆周五升至104.82日圆，此前一度高见105.05。期权相关的卖单集中在105水准附近，使其成为一道强劲的阻力。

欧元兑日圆亦触及五年高点144.03日圆，最新报143.73。欧元兑美元升至1.3736，但仍低于上周高点1.3811美元。

虽然欧元区复苏仍显无力，但欧元受到欧洲银行业者汇回资金的支撑。而随着欧元区经常账盈余大幅上升，该地区的出口商亦在买入欧元。

美国公债收益率上涨，一直支撑美元。10年期美国公债收益率再度触及3%。

收益率回升到9月那么高的水准，引发股市担忧，部分是因为投资者担心抵押贷款利率上升会损害房屋市场的复苏。

但近期的一连串乐观数据显示，美国经济能够经受借款成本上升的冲击，这让投资者感到放心。

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数降至近一个月最低，就业市场显现充满希望的迹象，同时11月和12月假期购物季零售销售上升。

根据MasterCardAdvisors公布的SpendingPulse报告，11月1日至12月24日的零售商假日营收增长2.3%。这抵消了假日销售可能疲弱的担忧。

大宗商品市场方面，股市长时间走高及通胀温和削弱了黄金的吸引力，金价恐将创下三十年来最大年度跌幅。周五金价报1,210.34美元，未能持续反弹至1,215.70美元。

相反，期铜周五跳升至四个月高位，因亚洲和美国经济复苏迹象照亮金属需求前景。

原油期货略微回吐近期涨幅。布兰特原油期货下跌0.23美元至每桶111.75美元，美国原油期货跌0.13美元至99.42美元。(完)

(编译 许娜；审校 王翔琼/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。