亚股下滑而美元走坚 聚焦周五美国就业数据

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 除日本外亚股下滑，日经指数跌1.4%
* 中国12月CPI增速放缓
* 美国原油价格从五周低点反弹
路透东京1月9日 -亚洲股市周四走势摇摆，此前美股在隔夜时段表现乏力，而且周五将发布关键的美国非农就业报告；美元兑一揽子货币守在七周高点附近。
中国12月居民消费价格指数(CPI)增速放缓，但市场反应不大。中国12月CPI同比上涨2.5%，较上月涨幅3%明显回落，路透调查预估中值为2.7%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%，周三终止五日连跌走势。
尽管日圆走软，但日经指数.N225却下挫1.4%，回吐上日1.9%涨幅中的大部份，此前在2014年的前两个交易日跌近3%。
隔夜美股标普500指数.SPX近收平盘，道指.DJI跌0.4%。
美元指数.DXY升0.1%，报81.103，距离周三所及的七周高点81.166不远，此前民间就业服务机构ADPEmployer Services发布的报告显示，美国12月民间就业人数增加23.8万人，增幅创13个月以来最大。
美国非农数据公布前两天出炉的经济数据乐观，亦推高美国短期收益率和市场利率。据CMEFedWatch，美国短期利率期货暗示，目前美国最早在2015年4月升息的可能性为60%。
周五美国将公布的就业报告将进一步显示美国经济状况到底如何，从而判断美联储缩减刺激措施的步伐。路透调查访问的分析师预估显示，12月美国料新增19.6万个非农就业岗位。
“如果数据大幅超越预期，比如新增了逾20万个岗位，我们届时就需要小心美国长期利率可能上升，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。
不过，美联储12月17-18日的政策会议记录显示，联储决策者希望谨慎行事，并明确表示没有事先预定好未来的决定。
**美元的吸引力**
“虽然联储明显在留意缩减QE对金融形势的影响，但也透露了对假设QE持续太久，可能造成风险溢价受到抑制的担心，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。
“我们的分析师认为，FOMC应该会继续以谨慎步伐缩减，到今年年底的时候结束资产购买措施，”他们称，“在这种背景下，我们仍看多美元。”
过去几年，美联储大规模刺激措施一直是风险资产的主要推动因素。
美元兑日圆持稳在104.89日圆，昨日一度升至一周高位105.135。美元兑欧元几近持平在1.35775美元，周三上涨0.3%。
周四另一重大事件是欧洲央行(ECB)的政策会议。分析师猜测该央行只会警告已做好必要时行动的准备，虽然欧元区通胀率再一次意外下滑。
大宗商品方面，现货金略涨至每盎司1,227.05美元，在连跌两日后稍事喘息，周三曾触及一周低位。
美国原油期货升0.4%至每桶92.67美元，从隔夜库存报告出炉后触及的五周低点反弹，报告显示美国指标原油的交割地库存大增。(完)
(编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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