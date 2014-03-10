亚股下滑 中国贸易数据欠佳及乌克兰疑虑打压风险偏好

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
* 周末中国公布的数据疲弱，抵消美国非农就业报告的提振效应
* 乌克兰不确定性增添地缘政治疑虑
* 美元回吐强劲非农数据出炉后录得的部分涨幅
路透东京3月10日 -亚洲股市周一下滑，美元则从近日高点回撤，因中国贸易数据令人失望和乌克兰危机不确定性令风险偏好受限。
新的一周伊始亚洲市场基调审慎，周六公布的数据显示中国2月出口意外骤降，使贸易收支转为逆差，并加深中国经济放缓的疑虑。
疲软的中国数据打压了风险人气，尽管之前强于预期的美国非农就业报告一度提振风险偏好。美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加17.5万个，1月为增加12.9万个。不过失业率从五年低点6.6%升至6.7%，因就业市场求职者急剧增多。
“尽管美国非农就业报告比预期好很多，但中国数据则令人失望，俄罗斯与乌克兰的危机升级，还有马航飞机失联，这种种情况都导致人气疲软。”IG的市场分析师Stan Shamu在给客户报告中写道。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌1.1%，日股日经指数早盘跌1%。
美国股指期货自周五触及的纪录收盘高位下滑0.3%。
"从根本上说，美国数据对市场的潜在影响更大，但中国经济指标产生的心理影响不容小觑。日股日经指数试图追高失败就是个绝佳的例子，"FPG Securities总裁深谷幸司称。
“美债收益率在乐观的美国数据公布后走高，给美元带来支撑，但最新的中国数据削弱了冒险意愿，并可能阻止美元兑日圆上扬，”深谷幸司还称。
俄军占领了另一处边境哨所和一个军用机场，加紧控制克里米亚。在克里米亚周日就是否入俄举行公投前，紧张局势升级。
上周末，缓解乌克兰危机的外交努力安抚了市场，但围绕俄罗斯干预克里米亚的紧张局势升级，使得投资者继续忐忑不安。
马来西亚航空公司从吉隆坡飞往北京的MH370航班起飞不到一小时即失去通讯联络，机上有239人，外界愈发质疑可能存在安保疏忽，以及是否因爆炸或劫机导致飞机坠毁。
美元指数.DXY跌0.1%报79.682，上周五在美国公布就业数据后一度触及79.847的高位。
美元兑日圆报103.08，从上周五触及的六周高点103.77回落。
欧元仍处于近期高位附近，欧洲央行上周对于进一步采取政策行动的犹豫态度仍激励多头。
欧元兑美元报1.3886，距离上周五所及的两年半高位1.3915不远。
澳元兑美元 从周五尾段的0.9065下跌至0.9043，受中国数据疲软影响。
人民币兑美元周一开盘报6.1554，较周五收盘6.1260下跌0.5%。
金价周一连续第二日小跌，此前美国公布的就业数据强劲，缓解了经济放缓的担忧，并削弱黄金的避险魅力。
但乌克兰危机可能仍是黄金市场的主要题材，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理连续第四周增加对黄金期货和期权的多头押注，因地缘政治紧张提振投机兴趣升至逾一年最高。
布兰特原油下跌0.34美元至每桶108.66，结束连续两日涨势。(完)
(编译 张若琪/高琦/许娜/李爽/杜明霞；审校 张涛/田建华/张荻)
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