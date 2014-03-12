亚洲股市下滑 中国经济形势令商品市场感到冷气袭来

* 亚洲股市追随美股下跌，日经指数跌2%

* 铜价重挫，沪铜触及2009年以来低位

* 金价跳涨至四个半月高点

* 日圆微升，澳元下跌

路透悉尼3月12日 -亚洲股市周三下跌，因中国和美国经济形势不确定且乌克兰政局紧张，投资者持谨慎立场，令大宗商品市场笼罩乌云。

沪铜跌5%至2009年以来最低，伦铜触及44个月低点，因外界越加担心中国将出现信贷相关违约，不再把铜当作融资交易抵押品，从而引起进一步抛售。

日股日经指数.N225回落2%，继续最近两个月的震荡走势，澳股跌1%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1%。

这亦对应了上日美股乏善可陈的表现，美国疲弱的数据令投资者摸不清经济困境究竟只是因为天气因素，还是更多因基本面原因造成。

道琼工业指数.DJI周二收跌0.41%，标准普尔500指数.SPX下挫0.51%。

此外乌克兰的僵局也影响市场。乌克兰代理总统宣布要组成一支新的国民卫队，人员来自退伍兵中的志愿者。而在外跑路的前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)则坚称其仍是合法领导人。

亚洲方面，投资人期待中国周四公布的工业增加值、社会消费品零售总额、房地产投资和销售情况月度报告等数据，可以清楚显示经济的走向。

同时，中国需求情况的疑虑持续令工业用商品受压，特别是铜及铁矿石。

这两种金属在中国被作为融资担保品，使得交易商及钢厂特别容易受到信贷吃紧情况的冲击。

中国过去一周出现一宗买家违约事件之后，至少有一家美国废铜交易商蒙受庞大损失，价格下滑及信贷吃紧正对现货铜市场造成冲击。

**尚未成为系统性风险**

“然而，全球风险信心仍属坚稳，因看来市场认为这些仍不算系统性风险，”巴克莱称。

这种相对的平静，在美国公债市场相当明显，10年期美债收益率(殖利率)过去两日来均盘旋在2.77%左右。

路透报导称，若中国经济成长进一步放缓，中国人行已准备好宽松政策，包括降低存款准备金率。该消息协助支撑市场信心。

报导援引消息人士称，如果经济增速降至7.5%之下，滑向7.0%，中国央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。

铜及铁矿石价格下跌打压澳元，因澳洲是两者的主要出口国。澳元兑美元周三跌至0.8952美元，此前在隔夜市场跌去0.005美元。

澳元是少数变动较大的主要货币之一，主要货币近来一直陷于窄幅区间交投。美元兑日圆小跌至102.91日圆，日圆受益于其传统的避险货币地位。

欧元兑美元微跌至1.3855美元，此前欧洲央行官员提醒投资者仍存在必要时放松政策的空间。

全球不确定性的受惠者之一是黄金，现货金周三在亚洲盘跳升至四个半月高位每盎司1,359.25美元。

油价延续跌势，布兰特原油下跌0.29美元至每桶108.26美元，美国原油跌0.55美元至99.48美元。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/李婷仪/王冠中/王兴亚；审校 于春红/张若琪/龚芳/王翔琼/)

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