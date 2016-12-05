焦点：亚股在特朗普当选后大跌 部分基金从中淘宝

2006年1月2日，韩国一家银行的雇员展示面值5000的韩元纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透新加坡12月2日 - 特朗普在上个月的美国总统选举中意外获胜，引发亚洲股市的抛压，因为市场对美国推行保护主义政策的疑虑升温。不过对部分投资者而言，此次下跌让他们有机会投资于该地区仍有吸引力的消费领域。

MSCI明晟新兴市场亚洲指数在11月8日美国总统大选后的一周下挫5.5%，此后仅反弹了1.6%。与之相反，美股道琼工业指数.DJI目前较选举前的最后收盘价上涨4.7%，因市场认定特朗普将增加财政支出。

虽然外界认为，亚洲依赖对外贸易的经济体容易受到特朗普看似偏向保护主义的政策提议冲击，但投资者表示，先前一直支持亚洲庞大且愈加富裕的消费人群的基本面因素依然未变。

“新兴市场对出口贸易的依存度要低于外界普遍认为的程度，”瑞士信贷投资策略主管Nannette Hechler-Fayd'herbe表示。

“很多新兴市场的消费者基础在扩大，他们拥有人口年轻带来的人口红利...以及新兴的中产阶层。”

汤森路透I/B/E/S的数据显示，2017年MSCI明晟亚太地区(除日本)指数成分股的平均获利料较2016年增长12.5%。

但该地区的股票依然被低估。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数成分股的股价约为账面价值的1.5倍，而10年平均值为1.8倍。标准普尔500指数.SPX成分股的股价是账面价值的2.8倍，历史均值为2.2倍。

**特朗普时代的消费**

虽然特朗普的竞选承诺给未来亚洲和美国的贸易关系带来很大的不确定性，但汇丰环球投资管理关注该地区的消费者需求。

“假如你不知道政策，就很难做出应对。我们不想对杂音做出反应，”汇丰资产管理部门的亚太和印度股市负责人Sanjiv Duggal说。

“我们的投资操作部分基于国内消费，但同时也基于全球消费，”Duggal称。他青睐韩国化妆品公司，根据的是中国需求状况。

他还认为，亚洲的科技公司是隐在幕后的全球领头羊。

韩国三星电子(005930.KS)和台湾半导体(5425.TWO)是汇丰亚洲(除日本)基金的首选，而香港上市的天虹纺织(2678.HK)和韩国的东部火灾海上保险 (005830.KS)在汇丰小企业基金中的持仓位居前列。

“同时具有技术和规模的企业少之又少，对他们产品的需求持续不断，他们是很难复制的，”他补充称。

柏瑞投资(Pinebridge Investments)亚洲(除日本)股票投资经理Elizabeth Soon认为有些优质公司具有投资价值，包括有技术优势和从中国需求中获益的公司。

Soon在除日本外亚洲小型基金中持仓最多的是Australian DuluxGroup (DLX.AX)，该公司在中国、东南亚都有业务；另外持仓最多的是韩国Mando (204320.KS)，据报导该公司正就向特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)即将上市的Model 3汽车提供配件而进行磋商。

并非所有的亚洲股票都有便宜可捡。法国外贸银行(Natixis)全球资产管理公司旗下Emerise投资长Francois Theret称，美国公债收益率上升及美元走强，可能打压背负巨额外债的国家，比如印尼和马来西亚。

台湾为可能因美国实施更严厉贸易政策而承受最大风险的地区之一，出口股占台湾股市的三分之二。但Theret认为地区性影响较为有限。

他称，“考虑到消费类产品进口占美国民间消费大约四分之一，特朗普贸易保护主义政策很难贯彻执行。”(完)