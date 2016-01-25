美国暴风雪拯救油价 亚洲股市上扬

路透东京1月25日 - 亚洲股市周一进一步远离上周所及四年低点，因暴风雪席卷美国东海岸地区，推动油价上涨，缓解了美股和全球市场面临的一些偏空压力。

上周欧洲央行(ECB)暗示将进一步宽松政策，其他央行，如日本央行采取类似政策立场的可能性也上升，全球股市亦因此受到激励。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.2%，进一步远离上周创下的四年低点。

沪综指.SSEC涨0.9%，日经指数.N225涨1.1%，澳股S&P/ASX 200指数涨逾1%至10个交易日高点。

“油价最新一轮反弹，连同欧洲央行和日本央行有关进一步刺激经济的暗示，起了短期减压作用。今年迄今这段时间的市场表现，可以说是令人不安和痛苦，”Atlantic Pacific Securities的客户顾问Gary Huxtable称。

上周五标准普尔500指数.SPX涨2%，道琼工业指数.DJI涨1.3%，因欧美出现的一波寒潮提振油价大涨。标普能源分项指数.SPNY飙升4.3%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行都将在本周召开政策会议，分别为1月26-27日和1月28-29日。

投资者将寻找有关美联储何时准备第二次升息的线索。同时市场猜测日本央行将可能采取更多放松措施。

“我们预计，美联储和日本央行都不会采取行动，不过由于油价重启跌势导致全球范围的通胀预期下降，投资者将可能看到更为温和的政策倾向，”巴克莱策略师写道。

中国引领全球经济放缓，而且油价跌至13年低位，相关担忧引发的避险情绪在开年之初对全球市场造成打压，而上周即将结束时避险需求的减缓对美国公债和日圆等避险资产造成拖累。

指标10年期美国公债收益率小升至2.05%，上周五一度升至2.089%的一周高位。

美元兑日圆持稳于118.795，上周五大涨0.9%，并一度触及两周高位118.88。欧元兑美元几乎未见变动，报1.0801，上周五下跌0.8%。

对风险偏好变化及大宗商品价格波动敏感的澳元报0.7002美元，上周五曾触及九日高位0.7046。

近期承压的原油跳升，因美国东海岸的严寒天气提振了取暖油需求。上周五美国原油期货上涨9%，布兰特原油期货则反弹10%。

美国原油最新上涨0.3%至每桶32.29美元。该合约上周曾低见26.19美元，为2003年5月来最低。布兰特原油最新上涨0.2%至每桶32.24美元。(完)