亚股上涨美元下跌 新兴市场疑虑消退

* 资金重回新兴市场，拖累美元

* 日经指数无畏日圆升值及令人失望的数据

* 中国贷款扩张被视为利好，美国市场因假日休市

路透悉尼2月17日 - 亚洲股市周一延续近期涨势，因对新兴市场的担忧持续消退，拖累美元，同时提振商品。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.8%，使得八日来升幅接近6%。印尼股市.JKSE上涨0.8%，菲律宾股市.PSI亦然。

若干一度受创的亚洲货币都随着人气改善而上涨。印尼卢比表现尤其出色，兑美元今年迄今已上扬4.2%，交易商称资金流回很多新兴市场。

美元走低也对美元计价的大宗商品利好，推动现货金涨至三个月新高1,323.76美元。

甚至日经指数.N225也无视日圆走强及日本数据疲软的影响，攀升0.4%。该指数在早盘曾下滑，因美元兑日圆跌至101.58日圆，而欧元兑美元创三周高点1.3723美元。

平静的市场情绪仅仅受到日本国内生产总值(GDP)数据短暂干扰。周一公布的数据显示，日本第四季经济较前季成长0.3%，远低于预估中值增长0.7%。

令人失望的数据将使日本央行继续承受支撑经济的压力，特别是在4月消费税上调之后。该行最新的政策会议将在周二结束，市场将非常关注其对增长数据的解读。

“我们还要看看消费税上调之前，内需对1-3月GDP有多大促进，然后再考虑是否需要进一步的财政和货币刺激政策，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示。

能源市场方面，布兰特原油期货周一跌0.08美元，报每桶109.00美元；美国原油上涨0.18美元，报100.48。

**中国1月新增贷款创四年最高**

中国人民银行周六公布数据显示，2014年1月末广义货币供应量(M2)同比增长13.2%，创四年最高。1月新增人民币贷款1.32万亿元，高于路透调查中值的1.1万亿元。

1月放贷规模通常会骤增，因银行业试图尽可能多地放贷以抢占市场份额，不过上月增幅仍为2010年1月以来最高。

下道考验将是周四出炉的汇丰2月制造业采购经理人指数(PMI)报告。1月PMI报告令人失望，曾在全球市场掀起波澜。

同日欧洲和美国也将公布PMI数据，此外美国还将出炉通胀数据。

20国集团(G20)财长和央行行长亦将自周四开始举行会议。周日，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉等将召开新闻发布会。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三将公布政策会议纪录，不过预计与联储主席叶伦上周表示前景稳定的看法相差不大。

叶伦仍需在参议院进行证词陈述，此前由于天气恶劣，听证会被推迟，但目前为止尚未确定最终日期。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/李春喜/许娜；审校 张涛/艾茂林/高琦)

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