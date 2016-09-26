亚股下滑 美国总统大选首场辩论备受关注

路透东京9月26日 - 亚洲股市本周以阴云笼罩开局，受美国股市上周五下跌拖累。投资者关注重心从央行转移至美国政治方面，期待美国总统大选首场辩论。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续稍早跌势，中午时跌0.7%；日本日经指数.N225跌幅相近，受日圆持坚影响。

美国股市周五收低，但录得周线涨幅，标普500指数创逾两个月来最佳单周表现。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)于周三维持利率不变。

目前距离11月8日举行的美国总统大选还有约六周时间，路透/益普索(Ipsos)调查显示，约20%的选民仍未决定选谁，四年前上次大选的同期该比例为12%。

周一晚间(周二0100GMT)特朗普和希拉里将举行首场电视辩论。这场辩论可能创下美国电视观众观看纪录，也会吸引全球目光。

“不大可能有什么结果会直接影响到日本市场，但投资者将关注汇市的走势。若引发关于日圆呈走强趋势的担忧，则不利于股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

希拉里竞选团队两名高级助手称，希拉里将向特朗普施压，要求其拿出更具体的政策细节。亚洲投资者将更多关注这二人有关自由贸易协定立场的更多言论。

“希拉里将试图争取那些对特朗普不满、但尚未信任她的共和党人的支持，而特朗普将力图赢得那些对他持怀疑态度的独立人士的支持，”FXPrimus投资研究负责人arshall Gittler在报告中说道。

美元兑日圆小跌0.1%至100.92日圆，从上周曾触及的一个月低位100.100日圆回撤。

“人们对大选的不确定性心存顾虑，所以日圆暂时将守在当前的水平附近，即100和101日圆之间的水平，”IHS Markit首席分析师Harumi Taguchi说道。

欧元兑美元微升至1.1231美元。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五的谈话亦支撑美元。他表示，他认为美国短期利率应该现在就要调升，并警告失业率降至低于长期可持续水平，可能让经济复苏脱轨。

日本政府公债交投淡静，超长债价格小跌。

投资者本周对日债亦将比往常更加关注，日本央行上周宣布调整其货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。

美国原油期货上涨0.7%至每桶44.81美元；周五挫跌4%，因迹象显示，在下周主要产油国讨论冻产的会议举行前，沙特和伊朗未达成初步共识。但上周油价仍上涨3%。

布兰特原油期货上涨0.8%至每桶46.27美元，周五下挫3.7%。但上周仍小涨0.3%。(完)