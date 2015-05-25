亚洲股市变动不大 叶伦讲话损害部分市场的人气

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周一几无变动。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示，如果经济继续像预期般改善，美联储将在今年升息。
英国、美国和许多欧洲国家的金融市场因假日休市，交投可能清淡。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早段交易中涨0.1%，东南亚股市疲弱态势被中国、澳洲和韩国股市升势所抵消。
日股日经指数.N225涨0.7%，受益于日圆贬值以及4月出口数据优于预期。
美国劳工部周五公布，4月核心消费者物价指数(CPI)涨0.3%，同比升幅为1.8%，创去年10月以来最高。该数据公布后，美股下跌，公债收益率和美元上扬。
“这是近两个月来投资者第一次因为良好的经济数据而推高美元，而不是因为数据疲弱而压低美元，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler在致客户的报告中说。
叶伦对一个商界团体讲话时表示，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是因“统计上杂音”所致。
希腊内政部长Nikos Voutsis周日表示，希腊若不能与与债权人达成协议，下月将无力偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。
这令欧元承压。欧元兑美元下跌约0.2%至1.0996，创4月底来最低。
美元兑日圆小涨到121.63，为3月中以来的最高位。
原油期货在上周末下跌后企稳。由于美元上扬及在美国阵亡将士纪念日长周末前出现获利了结，油价在周五下跌约2%。
美国原油期货上涨约0.2%至每桶59.83美元，上周勉力录得涨幅，从而实现连续10周的周线上涨。
布兰特原油期货下跌约0.1%至每桶65.31美元，上周下跌2.1%。(完)
(编译 张涛/李爽/杜明霞/高琦 审校 王丽鑫/龚芳/张明钧/许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。