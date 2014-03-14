亚股急跌而日圆坚挺 乌克兰危机引发市场避险

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌至一个月低点，周线恐收低

* 日圆兑美元和欧元延续隔夜大涨走势

* 美国数据巩固削减刺激措施预期，中国数据引燃担忧

路透东京3月14日 -亚洲股市周五跌至一个月低位，日圆走强，周末克里米亚将举行公投，乌克兰紧张局势升高，促使投资者撤离较高风险的资产。

美国零售销售和初请失业金数据强劲，亦加强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)将坚持逐步缩减购债计划的预期，而周四出炉的中国数据令人失望，令经济状况愈发黯淡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1.1%，触及2月中来最低水准，而且本周可能录得逾2%的周线跌幅。

日本股市日经指数.N225下跌2.7%至一个月低位，可能录得超过5%的周线跌幅，因日圆飙升。

“投资者解除日股多仓和日圆空仓，”法国巴黎银行全球股市和商品衍生品业务主管Kyoya Okazawa表示。

“大宗商品交易顾问等短线卖家是今日市场主力，他们也在对铜价下跌做出反应。”他并称。

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，美国警告如如果克里米亚周日公投同意加入俄罗斯，莫斯科将面临严厉措施。

乌克兰危机的最新发展，令日圆兑美元和欧元都大涨。

美元/日圆周五跌约0.2%，报101.70，陷于周四所及的逾一周低点101.54附近。美元周四自日高102.86重挫逾1日圆。

欧元/日圆跌约0.2%至140.97，周四从日高143.38大跌，低见140.70日圆。

**美联储继续缩减购债**

美国数据支撑了美联储将坚持缩减购债的观点。商务部公布上月零售销售增长0.3%，结束连续两个月下降的势头。劳工部另一份报告显示，上周经季节调整后初请失业金人数下降9,000至31.5万人，创11月底以来最低。

“美国目前数据显示，经济正从天气导致的失真中恢复活力，”巴克莱分析师在客户报告中写道。

“我们仍预计，美联储将在下周会议上再次缩减100亿美元的月度购债规模。”

周四，美国指标股指下跌逾1%，创2月初以来最大单日跌幅。标准普尔500指数.SPX下挫1.17%。

美国10年期公债收益率在亚洲时段微跌至2.652%，美国收盘价为2.653%。

周四数据显示，中国1-2月工业增加值成长低于预期，零售销售数字亦不及预估。数据令人失望，引发市场担心中国经济放缓。

澳元也因此面临压力。澳元下跌约0.1%，报0.9023美元。

欧元依然承压，此前欧洲央行总裁德拉吉发布言论，他表示，该央行已经在准备额外政策手段来防止欧元区陷于通缩。

欧元兑美元下跌约0.1%，报1.3861美元，周四德拉吉发表谈话之前，曾触及两年半高点1.3967。

大宗商品方面，期铜下滑0.2%，报每吨6,403美元，有可能创下4月以来最大周线跌幅，因市场预期中国需求成长放缓。

黄金则有望录得周线连续第六周上升，上涨约0.1%，报每盎司1,371.18美元，稍早触及六个月新高。

布兰特原油在每桶107美元上方持稳，但仍有可能连续第三周录得跌幅。美国原油期货跌至每桶98.16美元。(完)

(编译 杜明霞/田建华/洪曦; 审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧)

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