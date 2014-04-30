亚股步履维艰 日本央行按兵不动下日圆持坚

* 在美联储发布政策决议前夕，谨慎气氛主导市场

* 关注日本央行最新经济评估

* 德国通胀数据令人失望，打压欧元

路透东京4月30日 - 亚洲股市周三转为走低，而在日本央行如预期般维持政策不变后，日圆走强令日股承压。

投资者仍保持警惕，今天稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)将发布政策决议，周五将出炉关键的美国就业数据；与此同时，乌克兰局势仍然紧张。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，回吐稍早涨幅，但本月仍有望上涨1%。

香港股市恒生指数.HSI下跌1.2%，因投资者对周二尾盘的涨势获利了结。周二该指数在收盘前一个小时大涨逾1%。

日本股市日经指数.N225也回吐稍早涨幅，下跌0.1%，此前日本央行审议委员会一致投票维持政策不变，一如市场预期。

日本央行将在周三稍晚发布最新经济预测。消息人士告诉路透，央行官员可能维持2015财年的通胀预测不变，约为1.9%，并预测2016财年通胀率接近2%。

乐观预估料巩固市场日渐升温的看法，即日本央行直到7月左右、甚至到更长时间都将按兵不动，以观察日本经济对于消费税上调的承受能力。

“日本央行将强调，企业能够顺利将消费税上调的成本转嫁给消费者，这是因为需求强劲，”摩根大通证券的首席日本分析师Masaaki Kanno说道。

**美联储会议**

美联储官员将在周三稍晚公布为期两天的货币政策会议结果，市场预期他们将一致同意继续缩减购债计划。投资者将聚焦于美联储声明中对于货币政策前景的暗示。

“很大程度上，我们预期美联储声明将基本维持不变。美联储刚刚在3月转为提供量化宽松指引，因此近期料不会再做出任何重大改变，”BKAsset Management的外汇策略部主管Kathy Lien说道。

“外界对于美联储稳步缩减购债规模的预期心理，说明了美元对多空数据均无动于衷的原因，”她在客户报告中指出。

就在美联储开会前，美国将发布第一季国内生产总值(GDP)；路透调查显示，GDP环比年率料将成长1.2%，因受严寒天气、疲弱出口及企业放慢补充库存脚步的影响。

许多市场人士持续追踪乌克兰情势发展，数以百计的亲俄罗斯分离主义者周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火。

美元兑日圆跌约0.3%至102.37，脱离周二所创三周高位102.79。

美元指数.DXY则跌至79.800。

**欧元承压**

欧元仍承压，此前德国通胀数据弱于预期，令欧洲出台更多刺激举措的猜测升温。

欧元兑美元小跌至1.3806美元，周二为下滑0.3%。欧元兑日圆下挫0.3%至141.33日圆，上日为下跌0.2%。

德国4月消费者物价调和指数(HICP)上升1.1%，低于预估。欧洲决策者担忧通缩风险，欧元区通胀约为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

周三稍晚出炉的数据料显示，欧元区4月通胀小升至0.8%，仍处于低位。

大宗商品方面，现货金跌0.2%至每盎司1,293.86美元。美国原油期货下滑0.8%至每桶100.49美元。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/高琦/龚芳/杜明霞；审校 许娜/徐文焰/王兴亚/白云)

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