亚股小跌 中国数据未能缓解成长忧虑

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透东京9月8日 - 亚洲股市周一小跌，中国贸易数据好坏不一，没有带来多少宽慰，与此同时，民调显示苏格兰独立的支持率升高导致英镑下跌，从而扶助提振美元。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。
“中国数据(出口强、进口弱)显示，全球经济正在复苏，但中国经济复苏逊于预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
英镑兑美元GBP=D4下滑0.7%至1.6221美元，此前在早盘最低跌至1.6165，为去年11月以来低点并创下八个月最大单日跌幅；此前一项民调显示，支持与反对苏格兰独立的阵营为51%比49%。
周五数据显示，8月非农就业岗位仅增加14.2万个，远低于路透调查中分析师预估的增长22.5万个。
就业数据不佳说明美国联邦储备委员会(美联储/FED)将不会很快升息，该数据也扶助标准普尔500指数创下收盘新高。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%；日股日经指数.N225约涨0.2%，无视日本第二季经济成长数据下修。
日本市场开盘前公布的数据显示，日本4-6月经济环比年率修正后为萎缩7.1%，萎缩幅度高于初值的下滑6.8%，因资本支出降幅超预期。
印尼股市.JKSE盘初则创新高，超越2013年5月创下的前纪录高位。
对比英镑的大跌，其他主要货币则在平盘附近游走。美元兑日圆JPY=持稳，报105.07，低于周五触及的近六年高点105.71。
欧元兑美元EUR=亦持稳，报1.2953，守在上周四欧洲央行降息后所及的14个月低点1.2920上方。
据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月2日止当周，欧元净空仓大增至逾两年最高水准。
“英镑仓位不那么偏激，而且苏格兰公投临近，可能意味着英镑未来几日走势落后于欧元，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略部主管Marc Chandler在给客户的报告中称。
大宗商品方面，现货金XAU=持平，报每盎司1,268.61美元，远超过上周五美国就业数据公布前所及三个月低点1,256.90美元。
布兰特原油LCOc1小跌0.1%报每桶100.70美元，之前录得四周来第三周周线下滑。(完)
(编译 许娜/朱晓军/张若琪/李爽 审校 戴素萍/白云/王兴亚/田建华)
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