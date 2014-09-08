亚股小跌 中国数据未能缓解成长忧虑

路透东京9月8日 - 亚洲股市周一小跌，中国贸易数据好坏不一，没有带来多少宽慰，与此同时，民调显示苏格兰独立的支持率升高导致英镑下跌，从而扶助提振美元。

中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

“中国数据(出口强、进口弱)显示，全球经济正在复苏，但中国经济复苏逊于预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

英镑兑美元GBP=D4下滑0.7%至1.6221美元，此前在早盘最低跌至1.6165，为去年11月以来低点并创下八个月最大单日跌幅；此前一项民调显示，支持与反对苏格兰独立的阵营为51%比49%。

周五数据显示，8月非农就业岗位仅增加14.2万个，远低于路透调查中分析师预估的增长22.5万个。

就业数据不佳说明美国联邦储备委员会(美联储/FED)将不会很快升息，该数据也扶助标准普尔500指数创下收盘新高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%；日股日经指数.N225约涨0.2%，无视日本第二季经济成长数据下修。

日本市场开盘前公布的数据显示，日本4-6月经济环比年率修正后为萎缩7.1%，萎缩幅度高于初值的下滑6.8%，因资本支出降幅超预期。

印尼股市.JKSE盘初则创新高，超越2013年5月创下的前纪录高位。

对比英镑的大跌，其他主要货币则在平盘附近游走。美元兑日圆JPY=持稳，报105.07，低于周五触及的近六年高点105.71。

欧元兑美元EUR=亦持稳，报1.2953，守在上周四欧洲央行降息后所及的14个月低点1.2920上方。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，9月2日止当周，欧元净空仓大增至逾两年最高水准。

“英镑仓位不那么偏激，而且苏格兰公投临近，可能意味着英镑未来几日走势落后于欧元，”Brown Brothers Harriman全球外汇策略部主管Marc Chandler在给客户的报告中称。

大宗商品方面，现货金XAU=持平，报每盎司1,268.61美元，远超过上周五美国就业数据公布前所及三个月低点1,256.90美元。

布兰特原油LCOc1小跌0.1%报每桶100.70美元，之前录得四周来第三周周线下滑。(完)

(编译 许娜/朱晓军/张若琪/李爽 审校 戴素萍/白云/王兴亚/田建华)

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