亚股跟随美股走高 美元隔夜走低后持稳

路透东京5月22日 - 亚洲股市周五上涨，因美联储6月升息的前景几乎散尽推动美国股市再创纪录高位；同时美元持稳，此前在疲弱美国数据打压下，兑欧元本周首度下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，韩国、澳洲和香港股市均录得可观涨幅。中国股市沪综指.SSEC延续昨日由刺激政策憧憬所带动的涨势，现涨1.2%，周线有望上扬6%。

日股日经指数.N225持平，盘旋在15年高位附近。日本公布的数据显示第一季经济成长强于预期，提振本周的日股走势。

日本央行今日稍晚将结束为期两天的政策会议，外界广泛预期其将维持政策不变，一些人关注央行如何解读第一季GDP成长状况。

“对日本央行政策会议几乎没什么紧张氛围。总裁黑田东彦及其同僚已经表示对当前政策立场感到满意，他们可能会指出第一季GDP略微意外上修是又一个佐证，”Westpac驻悉尼的资深外汇策略师在报告中称。

美国股市标普500指数周四创纪录最高收位，此前公布的经济数据令人失望，巩固对美国只会在今年晚些时候升息的预期。交易商警告称，近日市场成交量低于均值，暗示不是所有市场人士对股市涨势充满信心。

美国经济已展现成长力道，但复苏不如预期那样强劲。

隔夜出炉的美国数据疲弱，成屋销售低于预期且制造业表现疲弱，似乎支持美联储官员的谨慎立场。

受数据疲软影响，美国公债收益率(殖利率)下跌，打压美元兑欧元和日圆等货币脱离近期高位。

欧元兑美元小升0.1%至1.1125，隔夜上涨0.2%，为四年来首次上升。受希腊债务忧虑影响，欧元本周稍早触及三周低点1.1062美元，本周可能下跌2.8%。

美元兑日圆基本持平报120.93，隔夜下跌0.3%，结束五日连涨。美元/日圆本周中段触及两个月高位121.49，因市场押注美元经历数周的萎靡不振后将展开一波涨势。

英镑兑美元小升0.1%至1.5671美元，市场基调偏多，上日在强于预期的英国零售销售数据推动下上扬0.8%。

大宗商品方面，美国原油期货稍事喘息，小跌0.1%至每桶60.64美元，隔夜上扬近3%，因数据缓解了供应过剩担忧并受伊拉克局势提振。布兰特原油下滑0.2%至66.40美元，上日涨2.3%。(完)

(编译 许娜/李爽/杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍/白云/龚芳/艾茂林)

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