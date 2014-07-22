亚股触及三年高点 未受乌克兰与中东冲突影响

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透东京7月22日 - 亚洲股市周二触及三年高点，即便围绕乌克兰和加沙地带的担忧仍然挥之不去。日圆兑美元和欧元下跌。
MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，触及2011年以来的高点。日本股市日经指数.N225上涨约1%，周一日本市场因假日休市。
“随着恐慌指数冷静下来，投资人情绪也已经平复，”Amundi Japan分析师说。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX上周五在亚洲时段跳涨32.2%，创下2013年4月以来最大单日百分比升幅。
美股隔夜下滑，全球紧张情势升温抵销了一些美国企业乐观业绩的影响。汤森路透数据显示，本财报季迄今，有66%的标普成分股获利高于华尔街预估，高于1994年以来的平均值63%。
但美股三大股指收盘远高于日低，暗示投资者对较高风险资产仍有一些买兴。标普500电子迷你期指Esc1在亚洲时段小幅上升。
马来西亚总理纳吉布与亲俄分裂分子达成协议后，马航坠毁客机近300名遇难者的大部分遗体和遗骸由一辆火车周一运离事发地点。两个黑匣子也移交马来西亚专家。
以色列进攻加沙地带导致平民伤亡人数不断上升，美国周一直接出面努力寻求停火。目前为止巴勒斯坦人的死亡人数已超过500人。
**收益率**
继近几天寻求避险的投资者买进美国公债后，美国公债收益率(殖利率)下滑周二继续给美元带来压力。
指标10年期美国公债收益率US10YT=RR亚洲时段报2.472%，接近美国市场收盘水平2.475%。
30年期美国公债收益率US30YT=RR略降至3.262%。周一在美国市场收盘报3.264%，盘中一度低见3.249%，为2013年6月以来最低。
投资者还等待1230GMT出炉的美国消费者物价数据，期望从中找寻有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时将收紧货币政策的线索。
美国劳工部报告料显示，6月消费者物价指数(CPI)升幅略微放缓至0.3%，此前食品价格上涨推动5月CPI录得逾一年最高升幅。
美元兑日圆JPY=小升至101.48日圆。欧元兑日圆JPY=报137.25日圆，脱离上周五所及的五个月低位136.71。
“地缘政治局势发展影响通过油价上升传导出来，仍将是本周的主题，”巴克莱银行驻东京首席外汇分析师Shinichiro Kadota称。
大宗商品市场方面，美国原油期货8月合约CLc1上涨约0.5%至每桶105.10美元，受对中东地区地缘政治紧张情势升级的担忧提振，以及交易商在该合约周二稍晚到期前回补仓位。
现货金XAU=持稳于每盎司1,311.60美元。(完)
(编译 李春喜/李婷仪/许娜/杜明霞；审校 白云/郑茵/李爽/田建华)
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