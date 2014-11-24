亚股跳涨 因中国和欧洲加大经济刺激力度

路透悉尼11月24日 - 亚洲股市周一全线走高，因中国和欧洲或进一步推出政策刺激的前景带动冒险意愿，欧元则下跌。

欧元接近28个月低点，上周五曾下跌1.2%，当天欧洲央行总裁德拉吉意外承诺要抵御通缩。

中国央行周五意外降息，消息人士透露，中国准备再次降息以因应通胀放缓。

AMP Capital投资策略主管Shane Oliver表示，“中国降息凸显全球政策制定者避免通缩和支持增长的决心。”

“虽然美国量化宽松已经结束，但日本和欧洲正在推出QE，中国也宣布降息。这将利好股市和其他成长型资产。”

中国股市应声上涨，主要股指触及约一年半高点。沪深300指数.CSI300开盘上涨1.2%，为2013年6月以来的高点，沪综指.SSEC开高0.8%。香港股市也上涨了1.9%。

日本金融市场周一因假期休市。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跳升1.3%，创一个月来单日最大涨幅。澳洲指标股指上涨1%。

美国股市道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX均上涨0.5%，Nasdaq指数.IXIC升0.24%。德国DAX指数.GDAXI和法国CAC指数.FCHI均劲扬近3%，因预期欧洲央行采取更多行动。

“我们将尽一切所能来尽快提高通胀和通胀预期，”德拉吉在法兰克福对银行业人士发表讲话称，似乎更接近直接购买公债。

德拉吉的评论打击欧元，欧元/美元EUR=下跌报1.2375，周五下挫近0.02美元。目前距离本月稍早所及的两年低点1.2358近在咫尺。

欧元兑日圆EURJPY=R报145.69日圆，此前从148.43的高位下跌。

美元/日圆JPY=报117.71日圆，脱离上周创下的七年高点118.98。周五美元略有回落，因此前日本财务大臣麻生太郎表示，日圆近期的跌势“过快”且不受欢迎。

欧元兑澳元难以扳回此前沉重跌势，中国意外降息令澳元大幅攀升。欧元/澳元EURAUD=R最新报1.4239澳元，周五跌幅将近2%。

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

中国央行逾两年来首次降息，反映出中国政府和央行的政策路线发生了改变。此前他们一直坚持温和刺激举措，上周终于决定有必要推出积极的货币政策举措来稳定中国的经济。

大宗商品市场方面，油价持平，石油输出国组织(OPEC)周四将召开会议，成员国是否会同意减产以支持油价存在很大不确定性。布兰特原油LCOc1微升0.01美元至每桶80.37美元，美国原油CLc1跌0.03美元至76.48。

现货金XAU=持稳于每盎司1,201.20美元，交易商对于全球范围内出台更多刺激措施的前景感到振奋。(完)

(编译 白云/张荻/张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/郑茵/李爽/戴素萍)

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