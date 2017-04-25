分析：亚洲股市第一季回报丰厚 但重重风险抑制投资者热情

路透新加坡4月25日 - 投资人对于亚洲股票的热情正在减弱，因一连串的政经风险遮住了亚股创26年来最佳第一季回报的光芒。

第一季的强劲涨势让亚股可能面临抛压。投资于亚洲的基金操作手法较几个月前更为保守，担心经济及景气循环已过高峰。

“多数正面消息已经反映在股价上。但在此同时，如果出现一些令人失望的因素，就可能引发更多的获利了结，”德意志银行财富管理亚太投资长Tuan Huynh表示。他目前建议低配亚洲股票，一反2017年初时的超配建议。

“美国财报季以及欧洲多场大选等政治事件，可能会带来负面的意外，从而导致市场修正，”他称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年前三个月的报酬率为12.8%，此为1991年以来的最佳第一季表现。不包括中国及马来西亚在内，第一季有接近170亿美元资金流入此一区域。

但自那以来回报微薄，据汤森路透数据，截至4月19日，流入资金规模放缓至只有5.63亿美元，因风险加剧，其中包括朝鲜进行核试验，欧洲举行一系列大选，美国推迟财政刺激措施以及发布保护主义言论等。

高盛证券亚太区首席策略分析师慕天辉(Timothy Moe)本月在播客中称，去年下半年和今年初以来的亚洲企业活动一直高于趋势而且在改善之中，而目前虽高于趋势，却在减速。

过去15年中，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在企业活动高于趋势的改善期，三个月平均回报率为7.9%，而在高于趋势的减速期，回报率降至1.5%。

他称，“我们正在从企业回报丰厚的阶段，转向回报率虽为正，但数值显然更低迷的时期，”

据施罗德投资，全球经济扩张与通胀料在2017和2018年出现温和提速，但仍不足以让交易增长回到全球金融危机前的水平。

**业绩支撑**

促进交易的中美周期性回升势头可能很快将消退，施罗德投资的首席分析师兼策略师Keith Wade称。

“如果没有这两个经济体的支持，今年下半年全球交易可能会(放缓)，至少在交易额上是这样，”他还称，“结果就是这将会影响到新兴市场股票。”

不过，尽管亚洲股市相对其他新兴市场的昂贵程度达到了2015年2月以来之最，但投资者并没有彻底撤出亚洲市场，因为亚洲股市仍比发达国家市场要便宜，并且上市公司获利在经历了多年的失望之后终于实现了增长。

分析师预计，今年亚洲股市上市公司获利或较去年增长17%。

“要让这样的利润轨迹发生改变，必须要见到全球再通胀出现停顿。这不是我们的基本情形，”瑞信私人银行和理财亚太投资长John Woods称。

“我们有理由乐观地认为这样的辉煌业绩能够持续一年左右。”

然而，如果获利表现令人失望，或下修展望--许多投资者不认为有此可能--则有可能引发一波抛售。

对买入者而言，关键在于选股。德意志银行的Huynh与M&G Investments的Matthew Vaight看好北亚，尤其是韩国与台湾，这两者位居该地区股价最低廉行列，同时享受全球成长之利。

M&G新兴市场投资组合经理Vaight减码印度股市，另外也认为印尼与菲律宾股市估值过高。印度股市为该地区最昂贵的市场。

印度股市在第一季吸引的外资流入规模最高，其市盈率达21.2倍，而最低廉的韩国股市只有12.1倍。

投资者对中国看法分歧。高盛持加码看法，因预期经济增长改善将传递至企业获利，并且10月召开中共十九大之前，维稳将是首要任务。M&G则强调对中国银行业的疑虑。

“他们是国家政策的执行工具，不称职的资金配置者，”Vaight表示。他说，中国许多“新”股例如互联网公司股价偏高，也并不合理。

图表：MSCI明晟亚太地区(除日本)指数自1991年来逐年第一季回报率 tmsnrt.rs/2oFo4Zk

(完)