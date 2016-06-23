焦点：亚洲股票难以摆脱低回报局面 因企业紧握现金不愿投资

路透新加坡6月23日 - 亚洲股票投资者期盼持续了五年的回报率下滑局面能告一段落，但他们可能还得继续等下去，因为在全球成长形势黯淡之际，企业纷纷囤积现金，而不是积极投资。

除日本外的亚洲企业平均股东权益报酬率(ROE)目前徘徊在10.5%左右的14年低位附近，而且可能会进一步下降。未来一段时期，投资者可能继续低配亚洲股票。

“现在根本问题是，因为缺乏机会、对于成长前景没有把握，企业不想投资，”香港汇丰控股(HSBC)的亚太股票策略主管Herald van der Linde表示。

尽管利润率升至2011年以来的最高水准，但主要归功于成本削减和整合，而不是源于企业成长。

日本以外亚洲股票过去一年下跌了近16%，股价净值比(price-to-book ratio)为1.3倍，接近全球金融危机以来的最低点。相比之下，MSCI明晟全球指数下跌7%，该指数的股价净值比为2.1倍。

汇丰控股对600多家日本以外亚洲企业的分析显示，在日本以外亚洲企业的总资产中，约有18.4%是现金及短期投资，这是至少1994年以来的最高比例。固定资产投资所占比例降至36.2%，是同一时期的最低水平。

疲弱的全球增长限制了企业投资。世界银行最近调降2016年全球增长预估，从1月预估的2.9%下调至2.4%。亚洲开发银行也将新兴亚洲增长预估从12月时预计的6%调低至5.7%。

“有些领域的估值虽低，却与低回报的大环境相符，”亨德森全球投资全球股票经理Ian Tabberer说，他低配亚太地区股票。

讽刺的是，处于数年低位的利率原本是旨在支撑经济增长，如今却帮助那些无法活下去的企业继续生存，一定程度上造成产能过剩，从而成为部分问题所在。

尽管低利率“最初起到了稳定市场的作用，但现在已进入开始损伤实体经济的阶段，”道富环球投资管理(SSgA)驻悉尼投资服务团队负责人Mark Wills说。

中国铁路设备制造商和零售商，以及台湾与韩国的芯片厂商，都进行了一些整合，但过剩产能问题的解决需耗时数年。

“现在的问题是产能过剩，同时投资、就业和需求都不振。已经陷入了这样的循环，而低增长的状况或许还会持续好长一段时间，”汇丰的van der Linde说。

**现金储备膨胀**

企业囤积大量现金往往会让投资者感到紧张，因为不投资就不能促进增长或提高回报。

汇丰控股表示，截至12月31日，阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里影业(1060.HK)的资产中近63%为现金。

电能实业(0006.HK)去年出售港灯股权后，该比例为50%。

这两家公司都在电子邮件声明中称，现金储备使他们拥有追逐可能出现的任何机会的灵活性，但未就在当前经济状况下是否存在很多机会置评。

其他坐拥大量现金的亚洲企业包括：三星电子(005930.KS)、印孚瑟斯(Infosys) (INFY.NS)和塔塔咨询服务公司(TCS) (TCS.NS)。根据汤森路透数据，这些公司持有的现金和短期投资在总资产中占比30%-43%。

解决现金过多的明显方式是提高股息或回购股票。

“如果一家公司找不到具有吸引力的投资机会，他们应该把这些现金回馈给股东，”伦敦M&G Investments全球新兴市场投资组合经理Matthew Vaight说，并补充称与发达国家企业相比，亚洲企业支付的股息往往较少。

投资者表示，企业投资于未来增长时，情况可能会先变糟，之后才会好转。

“市场无法容忍资本长时间损耗，”Henderson的Tabberer说，“这会成为变革的催化剂，导致管理层和行业采取行动，比如在某些行业进行整合，增加并购活动。但这需要时间。”(完)