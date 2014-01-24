亚股因中国成长忧虑走低 美元指数继隔夜大跌后企稳

* 除日本外亚洲股市触及四个半月低位，日股日经指数跌1.5%

* 美元指数企稳，隔夜大跌

* 金价逼近六周高位

路透东京1月24日 -亚洲股市周五跌至四个半月低位，延续昨日因疲弱中国制造业数据引发成长忧虑而导致的下挫，与此同时投资者希望通过黄金和日圆避险。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%，上日受中国制造业报告拖累而下滑1.3%。

随着日圆兑美元在海外市场大幅上扬，日本股市日经指数.N225在相对活络的市况中挫跌1.5%，稍早曾触及一个月低点，延续周四的0.8%跌势。

“信心已然疲弱，因本月稍早公布的美国就业数据表现不佳，而中国数据使其况更恶化，”东京美银美林日股策略师Naoki Kamiyama称。

Markit/汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值下滑，强化了对于全球成长的忧虑，尤其是对大宗商品敏感的新兴市场。

“随着资本成本上涨和投资放缓，大宗商品价格将会承压，与中国旧有发展模式相关的经济体都前景不佳，”摩根士丹利分析师在报告中称。

新兴货币在隔夜时段重挫，土耳其里拉兑美元创历史新低，南非兰特兑美元跌至五年半低点，俄罗斯卢布也挫至近五年低点。

最重要的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在下周会议中继续缩减购债规模；此前美国初请失业金人数显示，美国就业增长速度虽然不够亮丽，但仍然可以接受。这进一步打压了新兴货币。

印尼卢比兑美元周五早盘跌0.2%至12,180卢比，创两周低点；印尼股市.JKSE下滑1.2%。

美元兑欧元、瑞郎和日圆回稳，上日遇挫。

美元指数.DXY上涨0.1%，此前跌0.9%，创三个月来最大单日跌幅，且触及三周低位。

欧元兑美元稍走软至1.3686美元，不过仍在逾一周高位1.3699附近。周四欧元攀高1.1%，创去年9月中以来最大单日涨幅，受欧元区民间企业景气调查大多利好刺激。

法国巴黎银行分析师在报告中写道，“考虑到商品和新兴市场货币下跌的幅度，我们将对避险操作消退保持谨慎...”

日圆兑美元前一交易日上涨1.2%，创下8月底以来最大单日涨幅。周五早盘日圆稍事喘息，兑美元回落0.2%，至103.51日圆。

**美股2014年开局不顺**

美股在2013年上涨近30%后，2014年年初迄今开局。

美股周四下跌，标准普尔500指数.SPX下挫0.9%；道琼工业指数.DJI下滑1.1%，连续第三日下跌。

受此影响，投资者削减风险资产部位，提振黄金和评级较高评级公债等避险资产。

指标10年期美债收益率(殖利率)周四触及七周低点2.7589%，10年期德债收益率亦跌至七周低位1.713%。

现货金周四跳升逾2%，此后回吐部分涨幅。周五上午下跌0.2%至每盎司1,259.55美元，不过距离上日所及六周高点1,265.40美元仍不远。

美国原油期货基本持平于每桶97.35美元，接近周四创下的三周高位97.84，此前数据显示，由于寒冷天气持续，美国馏分油库存降幅超出预期。(完)

(编译 许娜/王冠中/朱晓军/田建华/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉/张若琪/张明钧)

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