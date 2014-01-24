亚股因中国成长忧虑走低 美元指数继隔夜大跌后企稳

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 除日本外亚洲股市触及四个半月低位，日股日经指数跌1.5%
* 美元指数企稳，隔夜大跌
* 金价逼近六周高位
路透东京1月24日 -亚洲股市周五跌至四个半月低位，延续昨日因疲弱中国制造业数据引发成长忧虑而导致的下挫，与此同时投资者希望通过黄金和日圆避险。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%，上日受中国制造业报告拖累而下滑1.3%。
随着日圆兑美元在海外市场大幅上扬，日本股市日经指数.N225在相对活络的市况中挫跌1.5%，稍早曾触及一个月低点，延续周四的0.8%跌势。
“信心已然疲弱，因本月稍早公布的美国就业数据表现不佳，而中国数据使其况更恶化，”东京美银美林日股策略师Naoki Kamiyama称。
Markit/汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值下滑，强化了对于全球成长的忧虑，尤其是对大宗商品敏感的新兴市场。
“随着资本成本上涨和投资放缓，大宗商品价格将会承压，与中国旧有发展模式相关的经济体都前景不佳，”摩根士丹利分析师在报告中称。
新兴货币在隔夜时段重挫，土耳其里拉兑美元创历史新低，南非兰特兑美元跌至五年半低点，俄罗斯卢布也挫至近五年低点。
最重要的是，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在下周会议中继续缩减购债规模；此前美国初请失业金人数显示，美国就业增长速度虽然不够亮丽，但仍然可以接受。这进一步打压了新兴货币。
印尼卢比兑美元周五早盘跌0.2%至12,180卢比，创两周低点；印尼股市.JKSE下滑1.2%。
美元兑欧元、瑞郎和日圆回稳，上日遇挫。
美元指数.DXY上涨0.1%，此前跌0.9%，创三个月来最大单日跌幅，且触及三周低位。
欧元兑美元稍走软至1.3686美元，不过仍在逾一周高位1.3699附近。周四欧元攀高1.1%，创去年9月中以来最大单日涨幅，受欧元区民间企业景气调查大多利好刺激。
法国巴黎银行分析师在报告中写道，“考虑到商品和新兴市场货币下跌的幅度，我们将对避险操作消退保持谨慎...”
日圆兑美元前一交易日上涨1.2%，创下8月底以来最大单日涨幅。周五早盘日圆稍事喘息，兑美元回落0.2%，至103.51日圆。
**美股2014年开局不顺**
美股在2013年上涨近30%后，2014年年初迄今开局。
美股周四下跌，标准普尔500指数.SPX下挫0.9%；道琼工业指数.DJI下滑1.1%，连续第三日下跌。
受此影响，投资者削减风险资产部位，提振黄金和评级较高评级公债等避险资产。
指标10年期美债收益率(殖利率)周四触及七周低点2.7589%，10年期德债收益率亦跌至七周低位1.713%。
现货金周四跳升逾2%，此后回吐部分涨幅。周五上午下跌0.2%至每盎司1,259.55美元，不过距离上日所及六周高点1,265.40美元仍不远。
美国原油期货基本持平于每桶97.35美元，接近周四创下的三周高位97.84，此前数据显示，由于寒冷天气持续，美国馏分油库存降幅超出预期。(完)
(编译 许娜/王冠中/朱晓军/田建华/于春红/王兴亚；审校 徐文焰/孙茉莉/张若琪/张明钧)
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