强台风“蝴蝶”吹袭西沙 致74人失踪

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京/曼谷9月30日 - 强台风“蝴蝶”吹袭西沙海域，造成三艘渔船沉没，周一时仍有74人下落不明。与此同时，泰国和越南已做好了迎接台风准备。
新华社援引海南省海上搜救中心的消息人士称，上述出事渔船是在周日遇险的。
报道称，已有14人获救。出事渔船来自广东省。
台风“蝴蝶”带来的强降雨预计周一抵达越南，周二则会袭击泰国。
泰国官员警告称，更多暴雨将令本已遭受洪灾的东北地区洪水泛滥。今年以来的各种洪灾，在泰国已造成至少22人死亡。
在台风来袭前，越南中部地区当局已将老人小孩转移到学校或其他更坚固的建筑物中。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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