亚洲股市升至两周高位 市场乐观看待中国改革方案

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.2%，日经指数跌0.8%

* 欧元和日圆兑美元走强

路透东京11月19日 -亚洲股市周二小升至两周高位，上日大涨后延续升势，受到中国经济改革方案的提振；美国联邦储备委员会(美联储/FED)将维持刺激措施略长时间的预期，对美元造成压制。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.2%，有望连续第四个交易日录得涨幅。该指数周一上扬1.4%，受助于中国股市上涨。

“中国的改革承诺比此前估计更加大胆，推动风险资金返回韩国等估值偏低的新兴市场，”三星证券市场分析师KimYong-goo表示。

中国沪深300指数.CSI300周一飙升3.3%，为两个月内最大单日涨幅，并且录得四周高点。该指数周二稍事休整，下滑0.4%。

日经指数.N225跌0.8%，进一步远离周五触及的六个月高点。一家交易商称国内投资者继续了结近期获利。

日圆兑美元上涨0.4%至99.64日圆，继隔夜上涨0.2%后扩大涨幅，结束两日连跌走势。

欧元兑美元上升0.1%至1.3515，距离周一所及的两周高位1.3542不远。美元指数.DXY下滑0.2%至80.661，徘徊在周一触及的一周低位80.565附近。

因市场预期美联储主席提名人叶伦将继续实行购债举措，美元走软，10年期美债收益率跌破2.70%。

投资者仍警惕关于美联储何时开始缩减刺激的任何线索，不过目前很多市场人士认为美联储明年3月前可能都不会采取这种行动。

美联储几位官员周一发表讲话。费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，经济和就业形势好转意味着，美联储应设立购债固定限额，一旦达到该规模便停止购债。

纽约联储总裁杜德利表示，他对美国经济变得“更有信心了”。

**受关注的迹象**

IG驻墨尔本的市场策略师EvanLucas说，明年年初投资者会更为谨慎，因为他们想在美联储开始缩减刺激措施之前先发制人。

“市场想在美联储采取动作前先走一步，就像他们8月的表现那样，”Lucas在报告中写道。“到明年1月下旬，我猜想基金公司和对冲基金的人气会发生转变，他们会开始预测结束购债，那将影响目前的市场走势。”

那种情况发生时，新兴资产有可能承压，此前几年，新兴资产一直受到央行廉价资金的支撑。

印尼卢比兑美元周二上涨0.2%至11,600，和上周创下的四年半低位11,670相去不远。

隔夜美股涨跌互见。标准普尔500指数.SPX收跌，道琼工业指数.DJI小涨，但未能收在16,000点关卡上方。.NCN

标准普尔500E-mini股指期货在亚洲盘几无变动。

美国原油期货持稳在每桶93美元，隔夜下跌0.9%至接近上周四创下的五个半月低位92.51美元。

现货金持稳在每盎司1,273美元，上交易日下跌1.2%。(完)

(编译 戴素萍 审校 隋芬)

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