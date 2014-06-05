亚洲股市受中国数据拖累走低 欧元命运系于ECB会议

路透悉尼6月5日 - 亚洲股市周四下滑，欧元则持平在1.3600美元，市场预期欧洲央行终将结束数月来的举棋不定，推出更多宽松举措。欧元走势受制于此预期。

汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的51.4回落至50.7，亦给市场带来压力。尽管该数据仍在荣枯分水岭上方。

这一结果与近日中国公布的其他调查相悖，令外界质疑当局是否需要采取更多措施来支撑经济成长。最近几日的调查显示，中国经济今年以疲弱态势开局后可能正在企稳。

日股日经指数.N225回吐早前涨幅，仅微升至15,082点，迄今未能延续两周升势以测试4月高点15,164点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.1%，韩国股市跌0.6%。

美股走势犹豫。道琼工业指数.DJI收高0.09%，标普500指数.SPX上涨0.19%，Nasdaq.IXIC升0.41%。

美国周三公布了好坏不一的经济数据，包括令人失望的贸易逆差和民间就业报告，以及良好的服务业数据。这无助于市场厘清经济前景。

然而应当指出的是，摩根大通5月全球制造业产出指数上升1.5点，暗示全球经济增长范围在扩大，力道也在增强。

在外汇市场，欧元兑美元守在1.3600附近的窄幅区间，等待1145GMT出炉的欧洲央行政策会议结果，以及央行总裁德拉吉在1230GMT举行的记者会。

路透调查中的受访分析师预期，欧洲央行将把主要的再融资利率调降15个基点至0.10%，隔夜存款利率从零降至负0.10%。

如果实施负存款利率，实际上就是银行业者需要为存放在央行的多余资金付钱。此举可能会促使银行业者将这些资金放贷出去，但也可能没有效果。

外界还认为，欧洲央行可能推出再融资操作，以为欧盟小型企业提供融资，但不会采取像美国、英国和日本那样的量化宽松举措。

但由于市场已经消化了如此多的预期，欧洲央行决策者的举措可能难以带来意外惊喜。

“我们仍认为，风险在于欧洲央行决议可能令市场失望，为欧元/美元反弹做好战术上的准备，”摩根大通策略师Niall O'Connor警告称。

“我们认为态度只会逐步转变，但必须要静候观望。”

对欧洲央行采取政策行动的预期已经帮助推低了德国公债收益率，给美元带来更大的利率优势。实际上，美国两年期公债较可比德债利差现为34个基点，为近七年最高。

若跌破近期低位1.3585，欧元兑美元可能跳空跌至1.3475/1.3500支撑区域。美元指数.DXY持稳于80.658，同时美元兑日圆守住近期大多数涨幅，报102.60。

指标美国10年期公债收益率报2.593%，此前一度涨至5月中旬以来高位。

大宗商品方面，期铜创下4月中旬以来最大单日跌幅后走势仍然受抑，市场担忧中国青岛港调查对金属融资交易的影响。

指标期铜CMCU3报每吨6,783美元，周三下跌1.2%。

现货金在每盎司1,243.15美元徘徊不前，仍未远离近期触及的四个月低点1,240.61。

布兰特7月原油期货LCOc1最新跌0.16美元，至每桶108.24美元。美国原油期货CLc1下跌0.29美元，至每桶102.35美元。(完)

(编译/审校 石冠兰/王翔琼/徐文焰/李爽/许娜/李婷仪/龚芳/张涛/郑茵)

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