亚洲股市反弹 中国制造业PMI数据优于预期

路透悉尼9月23日 - 亚洲股市周二收复稍早失地，大宗商品亦从最近下跌压力中获得一丝喘息，因之前中国制造业采购经理人指数(PMI)超过市场的悲观预期。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业PMI预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

市场原本估计数据更为糟糕，因此数据公布后立马做出反应，中国股市止跌转升，澳元跳涨。

沪综指.SSEC上涨0.5%，沪深300指数.CSI300弹升0.6%。

澳洲指标股指上扬0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS转为平盘。日本股市今日逢假期休市。

亚洲股市开盘表现欠佳，因隔夜美股下挫。道琼工业指数.DJI周一收低0.62%，标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC分别跌0.8%和1.14%。

标普500指数录得8月初以来最大单日跌幅，部分因为美国成屋销售数据疲软，打压建筑类股。

**美元买需热络**

数据疲软刺激了美债，纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话也是。杜德利称经济中仍存在过多的闲置产能，所以升息应该谨慎实施。

杜德利淡化了美联储上周公布的利率预估数据的重要程度，尽管市场人士认为这些数据发出政策趋强硬的讯号。

两年期美国公债收益率US2YT=RR回落至0.553%，脱离上周所及的高点0.597%。

10年期美债收益率US10YT=RR跌至2.56%，周五尾盘为2.59%。

杜德利还表示，美元稳步升值可能令美联储的工作复杂化，或将损及美国经济表现并压低通胀。

近期美元涨势凌厉，因美国利率展望与欧洲及日本大异其趣，欧洲及日本政策还可能进一步宽松。

美元指数.DXY连续10周上涨，为该指数1971年创立以来最长周线连续涨势。

周二，美元涨势稍歇，兑日圆JPY=报108.70日圆，上周曾触及六年高位109.46。欧元兑美元EUR=持于1.2854美元，此前曾触及2013年7月以来低位1.2814美元。

中国数据发布后，澳元AUD=收复部分近期失地，小涨至0.8895美元。

同样，现货金XAU=也微升至每盎司1,217.60美元，周一曾创下1月以来低点1,208.36美元。

11月布兰特原油期货LCOc1反弹0.28美元至每桶97.25美元，隔夜曾大跌逼近近期低点96.21美元。美国原油期货CLc1升0.31美元至每桶91.17美元。

原油供应充足，而且欧洲和中国经济增长放缓，一直盖过了石油输出国组织(OPEC)削减石油产量预期的影响。(完)

(编译 李爽/王兴亚/李婷仪/陈宗琦/朱晓军；审校 龚芳/白云/张明钧)

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