亚股走势沉闷 受中国贸易数据喜忧参半影响

* 中国出口不及预期，但进口大幅增长

* 亚股多走低，但跌幅不大

* 美国就业数据将左右市场对美联储刺激政策轨迹的看法

路透悉尼1月10日 - 周五亚洲股市沉闷，此前中国贸易数据喜忧参半，投资者鲜有动力在美国就业报告公布前布仓。

中国海关周五公布，12月中国出口同比增长4.3%，略逊于预期；进口同比增长8.3%，大大超过预期水平。

进口跳升显示出国内需求增强以及经济正在摆脱对出口推动成长的依赖，这也是全球各国政策制定者期望看到的巨大转变。

东方汇理银行分析师DariuszKowalczyk称，“这表明中国内需没有从前担心的那样疲弱，中国经济增长虽然有所减速，但不太可能大幅放缓。”

“数据对中国和亚洲市场信心有正面作用，因其减轻了对中国经济增长大降的担心。”

数据帮助中国股市沪综指.SSEC缩减先前跌势至基本持平。日本股市日经指数.N225跌幅也缩减至0.4%，香港股市恒生指数.HSI则上扬0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.1%。

路透调查显示，12月非农就业岗位预计大增19.6万个，略低于11月的20.3万。预估值介于12万至23.5万。

失业率料持于7.0%，不过若就业参与率从异常低位回升，失业率有高于7.0%的可能。

投资者不确定是该为美国经济复苏感到高兴，还是该担心复苏可能令美联储开始加息的日子提前。

担忧情绪本周似乎占据上风，期货市场对美联储开始收紧的押注大幅提前。联邦基金期货目前完全预测到2015年7月加息至0.5%，不久之前市场的预期还是2016年初。

这种犹豫心态在美股身上得到印证，道指.DJI下滑0.11%，标普500指数.SPX收平盘，Nasdaq指数.IXIC跌幅为0.23%。

**德拉吉发表温和政策立场**

与美联储相反的是，欧洲央行一直维持在欧元区释出更多刺激举措的可能性。

周四欧洲央行总裁德拉吉强调了采取行动的决心，条件是通缩成为实质性的风险或资金利率上涨危及到脆弱的经济复苏。

“在当前欧元区通胀疲弱的背景下，欧洲央行的月度记者会立场非常温和，”澳新银行分析师Dylan Eades表示。

“欧洲央行总裁德拉吉明确地告诉市场，如果有必要央行将再度采取行动。”

他的讲话打击欧元兑美元下跌逾0.5美分，但欧元在1.3548水位受到强劲买需，这提振其收复所有跌幅。周五欧元兑美元持稳在1.3603，交易员现在对做空欧元小心翼翼。

其他主要货币对多数守住窄幅区间，美元兑日圆报104.85，欧元兑日圆报142.59。美元指数.DXY小幅走软报80.944。

现货金表现同样平淡，报每盎司1,229.74美元。

美国原油期货反弹0.77美元，报每桶92.43美元，隔夜海外市场曾触及91.24美元的八个月低点。布兰特原油期货微涨0.3美元，报每桶106.69。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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