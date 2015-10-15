（更正）亚股上涨 美国升息预期降温打击美元

(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“隔夜所及的三周高点1.5495美元附近”，非“在隔夜所及的接近三周高点1.5495美元”；倒数第二段改为“以及中国和欧洲经济疑虑将打压石油需求的担忧，本月已打压油价”，非“将给本月已然承压的石油需求压力更大”；最后一段改为“但美元走弱有助于缓和石油跌势”，非“将有助于缓和石油跌势”)

路透东京10月15日 - 亚洲股市周四升至两个月高点，美元在数周低点附近徘徊，因美国经济数据表现疲软，强化了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推迟升息的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.6%至8月中以来的最高水平。该指数上日下跌，因之前公布的疲软中国通胀数据加剧了对该国经济的担忧。

澳洲股市上涨0.3%。中国沪综指.SSEC涨0.5%。韩国综合股价指数上扬1.2%。

日股日经指数.N225扳回稍早跌幅，上涨0.8%，无视于国内疲弱的数据。

路透调查显示，日本10月制造业信心连续第二个月下降，预计还将进一步恶化。这加剧了对日本经济将陷入衰退的担忧，令决策者面临实施更多刺激举措的压力。

美国股市道琼工业指数.DJI上日收低0.9%，标准普尔500指数下挫0.5%，因沃尔玛(WMT.N)发布疲弱的获利预估且银行业财报令人失望。

美国股指期货周四在亚洲盘上涨0.5%，暗示今日稍晚美股可能小幅开高。

美国周三公布的零售销售和生产者物价疲于预期，对美联储将等到2016年才升息的预期提供支持，这种预期在不断增强。

“随着通胀下降，消费者支出迟滞，美联储今年很难扣动扳机。经济11月或12月可能重获动能，但要大幅好转才能改变市场预期，”BK Asset Management常务董事Kathy Lien称。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，美联储若升息，对全球的影响力可能大于以往，因经济已有所改变，且主要央行几未有从零水平调整利率的经验。

“事实是，由于一个主要经济体脱离近零利率环境会带来多大影响，这一点没有前车之鉴，市场分析师和决策者除了‘在实作中学习’之外，没有太多选择，”他在准备的讲稿中称。

推迟升息的前景推升美债，指标10年期公债收益率降至六个月低位1.85%。

美元兑日圆报在119.03日圆，此前曾触及五周低点118.56。欧元兑美元报在接近七周高点1.1489美元。

澳元及新西兰元兑美元上涨，新西兰元上涨至三个月高点0.6846美元。

美元指数盘旋在接近93.845，为8月底以来最低。

英镑兑美元在隔夜所及的三周高点1.5495美元附近，当时英镑受英国就业数据激励大涨1.5%。

美国原油价格走势挣扎，全球供应过多疑虑仍挥之不去。

伊朗达成核协议后料有更多供应进入市场的预期心理，以及中国和欧洲经济疑虑将打压石油需求的担忧，本月已打压油价。

美国原油下跌0.2%，报每桶46.58美元，但美元走弱有助于缓和石油跌势。布兰特原油表现略好，上涨0.3%至每桶49.30美元。(完)