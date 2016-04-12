亚洲股债3月海外资金净流入飙升至五年高位 因美元风光不再

路透新加坡4月12日 - 亚洲股债市3月所吸引的海外买盘大增至五年内最高水平，因美元走软，以及主要经济体有望达成协议来避免全球货币战，让投资者感到宽心。

德意志银行亚洲宏观策略团队数据显示，3月亚洲股票(除中国以外)及本币计价债券的流入规模跃升至220亿美元，其中约三分之二流入股票、其余流入债券。该团队称，2月时为净流出39亿美元。

净流入趋势在4月6日止的那一周仍然持续，根据Jefferies证券公司，亚洲新兴市场普遍见到流入。

外界盛传，20国集团(G20)达成一项避免货币竞贬的秘密协议，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)态度更加倾向鸽派，导致美元指数本周跌至七个半月低点。

此外，中国当局一再提出不会让人民币一次性贬值的承诺，也终于让市场听进去了。

这协助吸引外资回流亚洲。在2015年及今年年初时，外资撤离亚洲及整体新兴市场，一部分是因为亚币贬值，导致投资回报降低，打击投资意愿。

“显然美联储的基调有利于新兴市场货币，但另外也是因为一些其他国家，特别是中国，明白表态无意追求货币竞贬，”NN Investment Partners投资组合经理人Robert Davis指出。

美元指数自3月初以来已贬值约4.5%。

根据德意志银行的报告，3月份台湾股市流入的外资规模达51亿美元，马来西亚股债市外资流入规模为46亿美元。

MSCI明晟亚洲新兴市场指数已较1月所及低位上涨约15%，仅3月初以来便累计上涨近10%。

“毫无疑问，美元往往在一定程度上被视为风险的替代对象，”先机环球投资驻香港的亚洲股票业务主管Josh Crabb称。

“但实际是多种因素共同作用的结果，低配资产类别变得稍便宜一点，美国在收紧政策方面略有让步，”他补充称，“另外，人民币现在趋稳。”(完)