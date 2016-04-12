亚洲股债3月海外资金净流入飙升至五年高位 因美元风光不再

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡4月12日 - 亚洲股债市3月所吸引的海外买盘大增至五年内最高水平，因美元走软，以及主要经济体有望达成协议来避免全球货币战，让投资者感到宽心。
德意志银行亚洲宏观策略团队数据显示，3月亚洲股票(除中国以外)及本币计价债券的流入规模跃升至220亿美元，其中约三分之二流入股票、其余流入债券。该团队称，2月时为净流出39亿美元。
净流入趋势在4月6日止的那一周仍然持续，根据Jefferies证券公司，亚洲新兴市场普遍见到流入。
外界盛传，20国集团(G20)达成一项避免货币竞贬的秘密协议，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)态度更加倾向鸽派，导致美元指数本周跌至七个半月低点。
此外，中国当局一再提出不会让人民币一次性贬值的承诺，也终于让市场听进去了。
这协助吸引外资回流亚洲。在2015年及今年年初时，外资撤离亚洲及整体新兴市场，一部分是因为亚币贬值，导致投资回报降低，打击投资意愿。
“显然美联储的基调有利于新兴市场货币，但另外也是因为一些其他国家，特别是中国，明白表态无意追求货币竞贬，”NN Investment Partners投资组合经理人Robert Davis指出。
美元指数自3月初以来已贬值约4.5%。
根据德意志银行的报告，3月份台湾股市流入的外资规模达51亿美元，马来西亚股债市外资流入规模为46亿美元。
MSCI明晟亚洲新兴市场指数已较1月所及低位上涨约15%，仅3月初以来便累计上涨近10%。
“毫无疑问，美元往往在一定程度上被视为风险的替代对象，”先机环球投资驻香港的亚洲股票业务主管Josh Crabb称。
“但实际是多种因素共同作用的结果，低配资产类别变得稍便宜一点，美国在收紧政策方面略有让步，”他补充称，“另外，人民币现在趋稳。”(完)
(编译 李婷仪/蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。