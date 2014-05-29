亚股触及一年高点 债券价格受ECB宽松预期提振大涨

路透东京5月29日 - 亚洲股市周四升至一年高位，全球债券价格大涨，打压债券收益率跌至数月低点，因预期欧洲央行(ECB)将放松货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.15%，过去六个交易日来第五次触及一年高位，香港股市.HSI和新加坡股市.FTSTI领涨。

日股日经指数.N225扳回稍早多数跌幅，守在平盘附近。

美国股市周三结束四日连涨，与连续第三日创纪录收盘新高失之交臂。但标准普尔500指数盘中触及纪录新高。

然而在股价维持在高位之继，债券收益率却大幅下跌，因投资者准备迎接欧洲央行放宽政策。

德国10年期公债收益率跌至一年低点1.285%，欧元区二线国家公债收益率亦大跌，西班牙公债收益率触及2.823 %的纪录低点。

“过去股市上涨时，债券价格就会下跌。但当前这个模式不再适用。我们可能看到股市走高，同时债券收益率下降。”三井住友银行首席策略师Daisuke Uno说。

德国失业率意外攀升，且周三公布数据显示欧元区货供额减少，令外界更加预期欧洲央行6月5日政策会议将引进更进一步的刺激举措。

欧洲央行(ECB)委员莫尔许周三表示，下周ECB会议上可能产生一个政策组合，用于应对低通胀和低信贷增速，但实施的时机可能会不同。

欧洲央行准备的措施可能包括把存款利率降至负利率--实质上等于向银行隔夜存放在欧洲央行的存款收取费用--还有旨在帮助增加放贷中小企业的银行贷款。

“欧洲央行宽松举措是现在市场最重要的大事。现在没有人明确知道负利率的后续影响。在我们的交易室虽然有热烈讨论，但是没有任何结论。”一家日系银行交易员说。

“但至少那是有助于压低长期债券收益率的一项措施。”

这股大胆宽松举措的预期心理蔓延至其他市场，10年期美债收益率从2.52%跌至2.44%，触及将近11个月以来最低水准。

有关美联储甚至在停止购买资产后也将缓于加息的预期，亦支撑美国公债。

日本公债收益率突破了保持数月之久的交投区间，触及一年低点0.560%。

欧洲央行放松政策的前景也将欧元兑美元EUR=钉在周三触及的三个半月低点1.3587附近，最新报1.3607。

英镑走势也脆弱，最近几天遭遇打击，影响因素包括经济数据稍偏弱，以及有初步迹象显示欧洲议会选举后英国长久以来的政治态势面临风险。

英镑兑美元GBP=D4周三曾跌至一个月低点1.6697，最新报1.6723。

美元指数.DXY由此小升至4月4日高位80.599附近，最新报80.468。

美元兑日圆JPY=跌至101.65，因美国公债收益率下降，缩窄了美元相较于日圆的收益率优势。

随着美元的上涨，现货金XAU=跌至近四个月低点，报在每盎司1,258.10美元，在周二创下12月中旬以来最大单日跌幅后舔舐伤口。(完)

(编译 杜明霞/张若琪/李婷仪/王洋; 审校 蔡美珍/高琦/张荻/王兴亚)

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