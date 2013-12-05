亚洲股市下跌 欧洲央行决议前欧元持稳

* 美股走软后亚股表现低迷，日经指数再次下跌

* 欧元在欧洲央行公布决议前持稳，市场关注通胀预测

* 强劲ADP就业数据加剧联储政策焦虑，周五将公布非农就业数据

路透悉尼12月5日 - 亚洲股市周四多数下跌，对美国刺激政策永不休止的臆测提振全球公债收益率上涨，日股在下跌后勉力企稳。

不过，在欧洲和英国央行公布会议决议之前市场波动幅度温和，此外美国还将公布最新的国内生产总值(GDP)数据以及备受关注的非农就业数据。

日本股市日经指数.N225继上日录得六周来最大单日跌幅后，今日续跌0.4%，进一步脱离本周所创的六年收盘高位。

一欧系银行驻东京的高级交易员称，“两日前开始，人们就已经开始相当担心市场了。”

美元兑日圆也跌破103.00日圆，给予投资者对市场近期大涨获利了结的理由。自11月初以来，日经指数仍上涨9%，年内迄今涨幅为48%。

海外资金看似看好该市场。截至11月30日的单周，外资净买入3,680亿日圆日股，此前一周买入7,090亿日圆。

谨慎情绪主导此区域市场。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，中国沪综指.SSEC跌0.1%。

澳股指标指数下滑0.8%，澳洲航空(QAN.AX)一度跌幅深达15%，因该公司发布获利预警和进行裁员。

华尔街市场弥漫着犹豫情绪。道琼工业指数.DJI收跌0.16%，标普500指数.SPX下滑0.13%。

股市承压，因此前一项民间就业调查的数据强劲，令市场猜测就业报告也将捎来喜讯，并可能加快美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减购债的步伐。

来自服务业和房地产市场等数据喜忧参半，而这足以让美国10年期公债收益率维持在近三个月高点2.84%。

不过，长债收益率上涨正是美联储试图避免的情况，因此这恰恰证明美联储不会在本月政策会议上开始缩减购债。

**欧央行会议召开在即**

收益率上涨帮助美元兑日圆重拾涨势，升至102.35，脱离101.82的低点。若美国周四稍晚公布的GDP数据上修，则美元可能获得进一步支撑。

加元走势明显，在加拿大央行公布温和的政策声明后一度跌至三年半低点。

欧元兑美元持稳在1.3585，弹离周三所及低点1.3527。服务业数据显示，意大利和法国服务业活动11月萎缩，但西班牙和德国扩张，凸显区内经济形势强弱不一。

西班牙方面还有好消息传出，穆迪将其债信评级展望由负面上调至稳定，指因该国经济正在恢复平衡，且中期前景明亮。

投资者目前在关注欧央行政策会议。预计其不会宣布新的举措，在其11月意外降息令市场措手不及后，市场有些紧张。

“市场将聚焦央行专家对2014和2015年预测的简报，特别是通胀预估。”巴克莱分析师Philippe Gudin称。

“万一经济活动未能积蓄动能，或通缩忧虑成真，我们认为央行将决定推出更多货币宽松措施。”Gudin表示。“尽管这并非我们的基本预期，但也不能轻忽那种可能性。”

大宗商品市场方面，现货金小跌至1,238美元，回吐周三劲扬1.7%的部分涨幅。

美国原油约涨0.23美元，报97.43美元；周三上涨1.2%，因数据显示美国原油库存减少560万桶，中止此前连10周上升的势头。但布兰特原油跌0.21美元，报每桶111.67。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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