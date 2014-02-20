亚股下挫而日圆上扬 中国制造业PMI初值令人失望

* 中国制造业PMI初值逊于预期

* 美联储会议记录显示，其计划继续削减刺激

* 日圆兑欧元和美元上扬，美元指数向年内低位回落

路透东京2月20日 -亚洲股市周四下跌，但日圆走坚，因一份调查报告为中国制造业勾勒出一幅黯淡的景象，从而增强该国经济前景的不确定性。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新政策会议记录显示，其仍处于削减刺激计划的轨道，令股市受到拖累。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.7%，日股日经指数.N225跌1.2%。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。

“新订单和生产指数的萎缩导致2月汇丰中国制造业PMI初值续降，反映出企业重新开始库存。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，他认为通缩压力渐增暗示制造业增长潜在动力可能在减弱。

“我们相信中央决策层应该也能够通过微调政策，以在新的一年稳定经济增速，”屈宏斌表示。

中国经济放缓的迹象，是引发上个月新兴市场资产遭遇卖压的因素之一。1月一连串PMI数据显示，中国制造业和服务业增长处于多月甚至多年来低位。

然而，意外利好的出口增长和银行贷款数据，抵销了PMI数据欠佳的影响。

另一方面，日本贸易数据令东京市场信心更加黯淡。日本1月贸易逆差创纪录，因日圆贬值推高进口成本，且未能明显增加出口。

此外，美国股市周三下跌，尾盘面临抛压，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最近一次的政策会议记录.NCN。

会议记录显示，美联储政策制定委员会的成员强调对按100亿美元的步伐缩减资产购买计划的承诺。

旧金山联储总裁威廉姆斯周三晚间表示，他只会在通胀率接近2%、失业率下降且GDP增长率高于趋势水平的情况下才会支持升息。

汇丰中国2月制造业PMI初值公布后，10年期美国公债收益率跌至2.712%，周三美国收盘位为2.734%。

日圆在上述数据公布后上扬。美元回吐早前涨幅，兑日圆下滑0.3%至101.97日圆，进一步远离周二触及的两周高位102.73。

欧元兑日圆跌0.3%，至140.16日圆，周二曾触及141.00日圆上方的三周高位。

美元指数.DXY跌至80.135，趋向于周三低位79.927，此为去年12月底以来的最低点。

欧元兑美元涨约0.1%，至1.3741美元，距前一交易日高位1.3773不远，后者为1月2日以来最高点。

大宗商品市场中，美国原油期货涨约0.2%，至每桶103.47美元，周三触及四个月高位，因预计下周天气更加寒冷。

现货金接近持平，报每盎司1,311.49美元，周三跌近1%后持稳。(完)

(编译 许娜/杜明霞/张若琪/白云/于春红; 审校 张明钧/侯向明/龚芳/张荻/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。