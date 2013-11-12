亚股连续第四日下跌 中国改革计划备受关注

* 中国周二将公布10年改革计划

* 印尼央行料维持利率不变

* 美元兑日圆连三日上涨，兑欧元持稳

路透东京11月12日 - 亚洲股市周二下跌，将连续第四日下跌，投资人的焦点转向中共三中全会，以寻求下个10年的经济议程。

美元兑日圆连续第三天上涨，美国上周五公布10月就业成长意外大增，引发美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较原先所想的更快缩减刺激力道的预期。美元也让新兴亚币承压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指.MIAPJ0000PUS下滑0.1%，即将录得九个交易日以来的第八天下跌。

港股.HSI在清淡交易中下跌0.8%，受银行股拖累，此前数据显示中国金融机构10月份新增信贷触及10个月低点，进一步显示央行货币政策维持中性偏紧的可能性较大。

但日圆走软扶助日股日经指数.N225攀升1.7%，此前曾触及三周高点；韩股.KS11涨幅为1%。

“近期下跌为逢低承接开辟空间，但成交清淡，突显投资者在寻求关于美联储削减刺激措施时机的线索，”汉阳证券分析师LimDong-rak说

美股昨日微升，在退伍军人纪念日的清淡市况中，道琼工业指数.DJI再创纪录收盘高位。美国标普500E-Mini期货周二亚洲时段持平。

全部市场人士都聚焦于周二中国三中全会结束后将出炉的未来10年经济规划蓝图。

中国试图在发展经济、保持稳定和巩固政权之间求得平衡。

“在市场影响方面，部分人其实认为会略有负面影响，原因在于...随着相关法规发生变化，中国现在的基础设施投资有所放缓，”IG驻墨尔本的市场分析师Evan Lucas称。

但是他表示，中期来看，中国经济改革将提振地区增长。

如欲查看印尼通胀和利率图表，请点选(link.reuters.com/nef95s)

如欲查看中国M2和新增人民币贷款图表，请点选(link.reuters.com/cud55s)

**美元受到追捧**

美元兑日圆上涨0.4%，报99.53，逼近100日圆，自9月11日以来美元尚未成功站上过100日圆。

美元兑澳元上升0.3%至0.9333，之前公布的报告显示，一项澳洲企业信心指标10月从三年半高位回落，因营收和获利依然平淡。

欧元兑美元小跌0.1%至1.3393美元，周一时反弹0.3%，结束连两日跌势。

美元前景向好，在美国非农就业报告显示10月新增逾20万个就业岗位后，有关美联储或将很快缩减购债举措的预期升温。

新兴市场货币仍处于守势，因投资者担忧美联储的缩减购债行为将引发资金流出新兴经济体。

印尼卢比兑美元跌0.3%至六周低位11,590，周一为跌1.3%。菲律宾披索兑美元下滑0.2%至43.66，接近两个月低位。

印尼央行周二的月度会议可能维持指标利率不变，因通胀企稳且经常帐赤字料将缩窄--这缓解了卢比的压力。

瑞银的全球股票投资组合模型建议略微减码新兴市场，但加码欧元区，对美国和日本股票的建议为中性。

大宗商品市场方面，美国原油下跌0.3%至每桶94.90美元下方，回吐周一部分升幅。周一为上涨0.6%，此前伊朗与国际六方未就核问题打成协议，且中国数据显示能源需求增加。

现货金下滑0.2%至每盎司1,280美元下方，徘徊在隔夜所及的三周低位附近。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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