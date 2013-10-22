亚股自五个月高位回落 关注美国就业数据

* 美元兑欧元和日圆上涨，此前美元遭抛

* 美国9月非农就业数据就于今日1230GMT公布

* 除日本外亚洲股市从五个月高位回落

* 澳洲股市连续第三日处于五年高位

路透东京10月22日 - 亚洲股市周二自五个月高位回落，美元在近期大跌后小升，市场静候美国就业数据。该数据可能决定美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否将从今年开始缩减刺激。

投资者不愿积极押注，此前美股收盘基本持平，部分是因担心在标普500指数.SPX在上周创下纪录高位后已经超涨。

MSCI明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS下滑0.2%，跌落五个月高位。技术分析显示其仍处于超买，可能会更进一步回落。

日股日经指数.N225在清淡交投中略涨0.1%，澳洲股市上涨0.4%，连续第三天刷新五年高位，涨势已延续六个交易日，为7月以来最长的一波上涨周期。

路透调查显示，分析师预估美国9月非农就业岗位料增加18万个，失业率料持稳在7.3%。

许多分析师预估美联储将维持量化宽松举措(QE)，因政府停摆对经济产生的影响还不得而知，而且明年可能还会见到另一场更严重的预算之争。不过如果就业报告强劲的话，可能挑战这种思维。

“市场普遍认为美国基本上已经陷入QE难以自拔，”Patersons Securities研究分析师Andrew Quin说。

“所以至少在2月国会债务上限新协商有共识之前，我们认为美国的QE举措不太可能有太大动作。”

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美联储“很难”在12月会议召开时就对美国经济复苏的力度具备十足信心，来开始缩减大规模购债措施。

**美元寻获支撑**

美元兑欧元小涨0.1%，报1.3665，脱离上周五触及的八个月低点1.3704，美元/日圆亦涨0.1%，报98.31，周一上升0.4%。

美元指数.DXY涨0.1%。

“(美国非农就业岗位增幅)数据若在16万-19万左右，对美元的短期走势算是相当中性的结果，因为这份报告还没反映到10月政府机构部分停摆的影响。”巴黎银行分析师在报告中称。

“在报告公布前，我们仍持做空欧元/美元和英镑/美元的看法，预期美国数据会缓步改善。”他们称。

美国原油期货CLc1>下滑0.4%，至99美元下方，触及近四个月低点。

现货金略为走软，报每盎司约1,313.6美元。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/张若琪 审校 戴素萍/于春红)

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