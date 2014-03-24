亚洲股市回吐升幅，此前中国疲弱数据出炉

* 中国制造业活动降至八个月低位

* 欧元脱离低位，市场仍对美联储主席叶伦谈话感到困惑

路透东京3月24日 - 亚洲股市周一回吐稍早升幅，此前3月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)降至八个月低位。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在中国数据出炉后涨幅缩减至0.2%，此前一度上涨0.5%。

日本股市日经指数逆势上扬1.3%。

“未来几周围绕中国经济增长的忧虑将持续存在，因冬季期间订单放缓以及中国农历新年的影响逐步释放，”IG市场策略师EvaLucas表示。

澳元兑美元在令人失望的中国数据出炉后下跌约0.0025美元。

中国人民币兑美元上周录得创纪录的周线跌幅。

整体风险人气仍然一定程度上受压，因地缘政治紧张局面持续发酵。此前北约最高军事指挥官在周日称，俄罗斯已经在该国与乌克兰边境聚集起“很大规模的”部队，而且俄方可能在兼并克里米亚之后，着眼于另一个前苏联加盟共和国--摩尔多瓦。

欧元兑美元稍稍脱离近期低点，在美联储主席叶伦上周增强提前升息的预期后，交易商也在继续调整对美联储货币政策的看法。

欧元兑美元报1.3788美元，上周四曾创下两周低点1.3749美元。

投资者上周买入美元，因叶伦意外表示可能提前升息，市场对于2015年初升息的预期也很快跟进。

美元兑日圆涨0.2%至102.495日圆，日圆继续吸引避险买盘，因投资者仍旧对乌克兰危机表示担心。

汇市投资者也在关注将于今日稍晚在海牙召开的G7领导人紧急会议，届时七国料将讨论如何对俄罗斯施加进一步的压力，以及可能会承担怎样的代价。

LME三个月期铜合约在中国数据出炉后下跌0.8%，至每吨6,429.75美元，抹去上个交易日的小涨幅。

现货金跌至每盎司1,327.06美元，依然未从叶伦上周三讲话所引发的跌势中恢复。俄罗斯上周表示无意侵入乌克兰的其它地区，这也令黄金的避险吸引力有所下降。

原油期货持稳在上周低点的上方，因美国和欧洲对俄罗斯实施新制裁，引发供应疑虑。俄罗斯是全球第二大石油生产方。

布兰特原油期交投于每桶106.65美元，供应忧虑助其脱离上周四触及的六周低点105.41美元。（完）

(编译 戴素萍/杜明霞/朱晓军/高琦 审校 王洋/戴素萍/孙茉莉)

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