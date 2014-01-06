亚股跌至两周低位 受中国服务业PMI数据拖累

* 除日本外亚洲股市或将连续第四天收低

* 日股日经指数重挫2.2%

* 金价跳涨至近三周高位

路透东京1月6日 -亚洲股市周一跌至两周低位，此前公布的数据显示中国12月服务业增速大幅放缓，点燃人们对该国经济复苏力道的担忧。与此同时，金价上扬。

美元在四周高位附近徘徊，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克乐观看待美国经济前景，增强了联储加快削减刺激政策的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，触及两周低位，上周五下挫1.1%。该指数去年跌1.7%，表现远逊于欧美及日本股市。

沪深300指数.CSI300走低1.6%并触及五个月低位，该指数去年挫低7.6%。稍早汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国12月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.9，低于历史平均水平，且为2011年8月以来最低位。

泰国股市.SETI可能进一步承压，上周五触及16个月低位，受下个月大选前政治不确定性升高的打压。泰铢/美元跌至近四年低位33.09。

日股日经指数.N225在2014年日本首个交易日则挫跌2.2%。该指标股指去年在大规模财政和货币刺激举措的推动下，跳涨57%，创1972年以来最大年度涨幅。

日本股市受挫，日圆兑美元得到喘息，上涨0.6%至104.275日圆，和上周五创下的两周高位104.08日圆相去不远。

美元指数.DXY涨0.1%，接近周五创下的四周高位，受伯南克谈话扶助。

本月底即将离职的美联储主席伯南克对未来几季的美国经济展望给出乐观评估。但他重申美国经济复苏整体来看“明显仍不全面”，淡化了房屋市场、金融市场和财政政策的正面迹象。

美国股市上周小幅下跌，标准普尔500指数.SPX上周下跌0.5%，2013年则跳涨了30%。

**美就业数据及ECB会议是本周重点**

周五将公布的美国非农就业数据将带来更多线索，从而可以判研美国经济复苏程度以及美联储缩减刺激举措的速度；美联储刺激措施是过去几年全球资产走势的主要推手。

“美联储已启动缩减进程，只有非农就业数据严重不及预估，才会使缩减刺激措施偏离预期，并带动收益率从年末水平大幅下降，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。

“在这一背景下，美元本周可能继续全面受到良好支撑，尤其是兑收益率较低的10国集团(G10)货币而言，”他们补充道。

在周五就业报告出炉以前，投资人将聚焦于美联储定于1月8日发布的12月政策会议纪录，以及欧洲央行周四举行的决策会议。

欧元近持平为1.35845美元，继上日挫跌0.6%后暂获喘息。

黄金涨0.5%，逼近三周高位约为每盎司1,242.3美元，将迈向连五日上扬。黄金在2013年暴跌28%，为1981年以来表现最差的一年，多归咎于美联储打算缩减刺激计画规模。

美国原油期货涨0.2%，站上每桶94美元，脱离周五所创四周低位，此前数据显示馏分油库存增幅超过预期。(完)

(编译 龚芳; 审校 侯向明)

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