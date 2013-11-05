新兴亚洲市场自9月来的涨势或不会持续长久

8月16日在马来西亚吉隆坡一处股票交易机构拍到的图片。 REUTERS/Bazuki Muhammad

路透新加坡11月5日 -投资者对新兴亚洲股票、债券和货币的需求消失殆尽，而背后的原因则要超越美联储何时、如何逆转宽松政策问题的范畴。

对该地区经济复苏力度的不满意，对公司业绩的失望，以及对该区域货币几无进一步走升空间的担忧，都致使投资者似乎放弃了9月中旬以来的这波涨势。此波升势是由美联储决定不开始削减刺激措施所引发的。

瑞银策略师BhanuBaweja写道：“我们需要看到新兴市场的出口增速要更高”，并表示这是取得更佳公司获利增速以及该地区经常账状况能有所改善的先决条件。

这使得多数亚洲市场远低于5月时所创的年内高位。印尼卢比较5月高位时低14%，而菲律宾股市.PSI则较5月峰值时低12%左右。

这波涨势逐渐消减的部分原因来自于美联储。9月18日美联储决定不削减其规模巨大的资产购买计划后带动市场大涨，不过投资者知道，撤回已实施长达五年的宽松措施，只是时间问题，数据转好便会着手实施。

德意志银行利率和货币研究部门主管SameerGoel表示，美联储基金利率期货已暗含了一个推迟、步伐较慢的货币紧缩过程，但收紧措施正在到来，债券价格应反应这一因素。

“我们仍在从全球资金的成本角度来看待重新定价过程。”

这将赋予金融资产一定量的风险溢价，不过目前亚洲市场的风险溢价却反映出其它方面的担忧。

“新兴市场货币持续的上涨需要某种形式的基本面支撑；与未来全球流动性相关的期望不足以支撑，而且一直是如此，”摩根士丹利的分析师在一份客户报告中写道。

**增长点在哪里？**

亚洲市场一直都缺少持续增长的基本面支撑因素。

各国以PMI指标为首的领先指标在第三季度进入扩张区域。

但出口增速却始终令人失望，而该区域正是靠贸易拉动大部经济产出，而且许多乐观的业绩预估都是建立在美国复苏将加大对其科技和汽车产品的基础上的。

这使得股票投资者感到失望。除了科技和金融业以及印度等国之外，多数国家和行业的业绩预估持平。但预期却走在了前面，自6月以来亚洲除日本外的平均市盈率升高了14%。

根据汤森路透I/B/E/S，基于未来12个月的平均市盈率为12.1，而对2013年业绩的平均预估最高升8.2%。

一旦业绩未能一如市场因应的那般理想，那么投资者就会失去耐心。今年的升势较为温和，马来西亚股市.KLSE涨7%，印尼股市.JKSE涨2%，韩国股市.KS11亦涨2%。

瑞银的Baweja表示他仍做多亚股、长期债甚至亚币，但将寻求削减这些仓位。

“最可能的情况是新兴市场宏观面没有大的变化，基于此我们也是更倾向于平掉多头风险仓位，而不是加码。”

**价值何在？**

在亚洲汇市赚钱的机会越来越小，这是另一个推动投资者保持观望的重要因素，甚至包括那些只寻求相对价值交易的投资者。

预期波动率指标仍然偏高，尤其是相对发达市场货币而言。三个月印尼卢比期权隐含波动率超过9%，是5月水平的三倍。

三个月印度卢比波动率为10%，较5月翻番，尽管在印度央行努力稳定卢比后，外国投资者转而看多印度汇市。

这些货币的远期市场同时也已崩跌，导致试图通过收益率(殖利率)曲线获利的投资者盈利减少。印尼卢比的三个月隐含远期收益率目前约为11%，是9月水平的三分之一。

同时，全球利率最终收紧的预期正抑制本币债券进一步上涨，令投资者陷入持久的股市、债市两难境地。

例如，印尼10年期公债收益率较5月涨250个基点。同期，菲律宾公债收益率涨60个基点，韩国公债收益率涨75个基点，而印度公债收益率升130个基点。

“让人不安的暗示在于，如果收益率在较长期内大幅下滑，我们将看到2014年全球经济成长恶化，”美银美林亚洲策略主管ClaudioPiron表示。(完)

(编译 王洋/石冠兰/朱晓军；审校 孙茉莉/王翔琼)

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