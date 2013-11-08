亚洲股市跌至四周低点 欧元受累于欧央行降息

* 欧洲央行意外降息，打压欧元并提振美元

* 美国第三季GDP初值好于预期，但对股市影响不大

* 若就业数据强劲，可能提升对美联储缩减购债的预期

* 油价接近四个月低点，因美元上涨，且西方与伊朗紧张关系缓和

路透东京11月8日 -亚洲股市周五跌至四周低点，因美股此前创下逾两个月最大跌幅，而欧洲央行意外降息也将欧元打压至七周低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%；日经指数.N225下滑0.9%至一个月低点。

亚洲市场跟随隔夜美股跌势。业绩疲弱促使道琼工业指数.DJI下滑0.97%，标准普尔500指数.SPX下挫1.32%。

中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%。但该数据未能提振地区股市。

如果1230GMT出炉的美国10月非农就业报告显示，为期16天的美国政府停摆对经济造成的损害有限，将引燃美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减刺激规模的预期，那么全球股市可能面临更多压力。

分析师预估美国10月非农就业岗位增加12.5万个，低于9月的14.8万个。

“如果新增就业岗位在20万左右，市场肯定会开始联想到12月缩减买债，”一日系银行资深自营交易员指出。

周四公布的数据显示，美国7-9月经济成长率升至2.8%，远高于分析师预估的2.0%。但数据亦显示消费者支出增幅为两年来最低，库存上升为经济增长的主要因素。

但这项数据仍激励美元上扬，美元指数=USD>.DXY周四触及八周高点81.46。最新报80.88。

欧洲央行将利率降至纪录低位0.25%后，欧元兑美元周四跌至七周低点1.3295美元。

欧元/美元最新报1.3410，与两周前触及的两年高点1.3833相比，已下跌3%。

**新兴市场货币**

部分新兴市场货币在过去两周内承压，因投资者认为，美联储在10月29-30日会议上的声明不如预期般温和。

巴西雷亚尔兑美元、南非兰特兑美元和智利披索兑美元周四均触及两个月低点，但亚洲新兴货币表现稍好。

美元走强压低了油价，布兰特原油期货触及四个月低点每桶103.24美元。原油供应充裕，以及伊朗核谈判取得进展，也令油价承压。

欧洲央行降息后，美国公债守住涨幅，10年期美国公债收益率守在2.60%，接近本周低点。

虽然美联储缩减购债的传闻对债市利空，但债市最近的话题是美联储官员本周发布的研究报告。该报告认为美联储应该承诺在更长时间内维持低利率。

这些报告的发布时间正值美联储副主席叶伦准备接任主席贝南克之际，被视为是叶伦货币政策思路的重要指南。

“部分美联储官员极力主张不要扩大资产负债表。因此美联储可能开始缩减购债规模，但是也可能选择加强前瞻性指引，”三井住友金融集团外国债券交易主管Arihiro Nagata称。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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