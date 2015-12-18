焦点：亚洲股市跨过美国升息大坎后的涨势或短暂 仍面临重重挑战

路透新加坡12月17日 - 亚洲股市或许躲过了美国升息这颗子弹，对美联储进行的历史性升息反应平淡从容，但许多投资者提醒指出，市场可能很快会尝到更多苦楚。

虽说担心市场会在美联储决定升息后崩跌纯属杞人忧天，但亚洲市场面临着许多挑战。美联储会后明示进一步升息的步伐将是缓慢渐进的，当时的市场反应是亚币持稳，股市上扬。

经济增长放缓和需求迟滞已导致企业获利恶化。据美银美林，对除日本外亚洲企业2015年的获利预估增幅已从今年初的11%调降至4%，为2011年最大的预估调降幅度。

“美联储决定反映的是美国经济状况，对全球经济状况的反映程度则没那么高，”Henderson Global Investors负责除日本外亚洲股市业务的主管Andrew Gillan说。

“亚洲近年来一直是全球经济增长引擎，而且目前仍在增长，但增速不足以抵消发达市场的下滑以及非美货币兑美元汇率的疲弱。”

理应自美国经济回暖中获益的亚洲出口商，现在却料将面临来自中国的激烈竞争，目前人民币已经连续10个交易日走贬，为有记录以来持续最长的连跌。

投资者自2013年5月起一直对亚洲股市心怀谨慎，当年因美联储开始要逐渐退出货币刺激措施，由此引发的“缩减购债恐慌(taper tantrum)”令投资者开始抛售新兴市场资产。

不过股市在2014年便开始走强，因投资者意识到美国利率在一段时间内是不会上调的。据野村证券编纂的EPFR Global数据，因缩减购债恐慌所致，期间有510亿美元资金撤离亚洲新兴市场股市基金。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年已累计挫跌13%，投资者称2016年外资出逃的现象还将持续，特别是如果美联储升息步伐快于预期。

市场对未来加息预期显示，到2016年12月利率将在0.83%，而美联储偏爱的利率区间介于1.25-1.5%，这意味着围绕美国利率的不确定性仍未减弱。

“这意味着要有一段动荡期了，市场看来要纠结于美联储每次加不加息的问题了。”道富环球投资管理(SSgA)首席经济分析师Christopher Probyn在报告中称。

假如明年实际加息幅度比较贴合美联储的预测而非市场预期，投资者可能会抛售亚洲股票，转而青睐收益更高的美元资产。

贝莱德(Blackrock)的亚洲股票业务负责人Andrew Swan在给客户的报告中称，目前的一个风险是，若美国数据更加强劲，将导致2016年美联储的态度变得更加强硬，可能会采取更大力度的紧缩措施，而在经济低成长的环境下，因为这项政策而犯错。

法国兴业银行全球资产配置负责人Alain Bokobza称，亚洲货币兑美元的贬势，也可能会令投资者却步。

“如果亚币兑美元出现了新的下跌趋势，那么对于投资亚洲(除日本外)的市场人士而言可不是什么好消息，因为这对于从欧元和美元转战亚洲的外资而言，这意味着损失，”Bokobza称在美联储声明发布之前表示。

然而Old Mutual Global Investors驻香港的亚洲股市业务负责人Josh Crabb表示，亚洲方面确实拥有一些有利因素。石油和资源价格下降令亚洲多数地区受益，而亚洲股市的估值在下跌之后颇具吸引力。亚股估值目前徘徊在接近2008年低点的水平。

他说，放松政策以及改革措施也能惠及市场，面向美国的出口商也会从美国的增长中获益。

但AMP Capital驻悉尼的投资策略负责人Shane Oliver称，“市场一直担心强势美元可能会造成某种‘新兴市场危机’，”从而制约上述正面因素所带来的好处。(完)