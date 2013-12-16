亚股多走低 等待美联储会议结果

* 亚洲股市大多下跌，成交清淡

* 投资者仍不确定美联储本周是否会缩减购债

* 日本企业信心升至六年高点，受助于日圆走软

* 中国制造业指数下降，令投资者略为失望

路透悉尼12月16日 - 亚洲市场周一大多走低，投资者关注美联储刺激政策前景。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于周二和周三开会，讨论其每月850亿美元的购债行动。关于其是否会在本周，还是要等到明年1月或3月开始缩减购债规模，外界看法分歧。

“美联储是否会宣布缩减刺激的机率仍是一半一半，”AMPCapital投资策略主管Shane Oliver表示。

Oliver表示，12月有可能缩减刺激是因为美国劳动市场看来向好，随着预算协议的达成，财政风险消除。但不利因素是通胀仍非常低，且美联储主席贝南克可能希望有更多证据显示近来的就业和支出成长能够持续。

“我认为他们应该勉为其难地开启缩减进程，结束这场‘缩减还是不缩减’的肥皂剧，”他并称。

审慎人气打压MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%。

标准普尔500指数3月期货合约亦跌0.5%。

上证综指.SSEC下跌1.4%，因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)在12月跌至三个月低点，产出的下降抵消了新订单的回升。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布“汇丰中国制造业PMI预览”数据为50.5，低于上月终值50.8，但连续五个月处于荣枯线之上。

日本股市日经指数.N225下跌1.2%，尽管一份该国企业调查结果整体乐观。

周一公布的日本央行短观调查显示，日本9-12月大型制造业企业信心升至六年高位，这对于日本首相安倍晋三旨在结束15年通缩的刺激政策是个好兆头。

重要的是，小型企业信心为1992年来最高，而他们是日本国内的大雇主。

“形势肯定已有所改善，尤其是小型企业更是如此，”摩根大通驻日本资深分析师Masamichi Adachi表示。

“他们的改善要大得多。这意味着年底前经济复苏的基础愈发稳固。”

信心上升部分缘于日圆贬值，日圆兑美元和欧元上周均触及五年低点。

周一，日圆扳回少量跌幅，在美联储会议前，交易商削减空头部位。美元兑日圆报102.80，上周五短暂触及104略下方的高位。欧元兑日圆报141.42日圆，距离142.82亦不远。

美元指数.DXY跌0.16%报80.083。

利用低收益的日圆来购买风险较大资产是一种非常普遍的交易方式，因投资者押注日本央行将维持超宽松的货币政策，甚至明年开始上调消费税后还可能进一步放宽。

欧元兑美元报1.3755，低于上周所及近两个月高位1.3811。法国巴黎银行分析师称，欧元未能守在1.3800美元之上，表明其近期或将回撤至1.3695。

现货金略跌至每盎司1,235美元，上周五则上涨1.2%。

布兰特原油周一升破每桶109美元，因利比亚未能与部族领导人就停止封锁数个石油出口港口达成协议，供应忧虑重燃。

布兰特1月原油上涨0.43美元至每桶109.26美元，上一交易日曾触及11月21日以来最低108.02美元。

美国1月原油小跌0.08美元至每桶96.52美元，上周五曾触及12月3日以来最低96.26美元。(完)

(编译 张涛/戴素萍/侯向明/李爽/许娜；审校 艾茂林/郑茵/龚芳)

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