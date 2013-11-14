亚股反弹 因叶伦支持美联储购债以扶助经济

* 日经指数触及三周高点，除日本外亚股脱离六周低点

* 叶伦称美联储有更多工作要做

* 美股在纪录高位，美债也受支撑

* 新兴市场货币、大宗商品均受益于叶伦温和表态

路透东京11月14日 -亚洲股市周四从六周低点反弹，受助于美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦的温和表态。她的讲话表明，美国经济依赖刺激举措的持续时间可能超过市场预期。

叶伦在为周四参议院金融委员会准备的听证会讲稿中称，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”，说明她并不急于开始缩减购债规模。

此番言论推动美国股市大涨，并支撑公债价格；而美元则承压，不过在亚洲时段缩减跌幅。

“叶伦称失业率过高，通胀率则过低。她的言论中根本找不出缩减刺激政策的意思，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师藤户则弘表示。

美联储在5月首次暗示可能不久后开始缩减刺激举措，冲击全球市场。自那时以来，好坏不一的美国数据让市场不断重新猜测联储的意图，常常导致资产价格剧烈振荡。

美国股指期货在叶伦的言论传出后触及纪录高位。

道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周三双双收在纪录高点，此前梅西百货(M.N)发布的业绩部分缓和了市场对假期购物季的忧虑，从而提振了非必需消费品类股的表现。

在亚洲，日本股市日经指数.N225跳涨1.4%，触及三周高点，日本7-9月经济增长好于预期也提供帮助。

日本内阁府周四公布的数据显示，第三季GDP环比年率为成长1.9%，市场预估中值为成长1.7%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.0%，摆脱周三所及的六周低点。

内地股市也下滑，中国央行在市场回笼资金后回购利率上升，打击了银行股。

新兴市场货币暂获喘息，印尼卢比兑美元上涨0.6%至11,535，由周三所及四年半低点反弹。周三由于市场担忧美联储将很快缩减刺激政策，新兴亚币受挫。

欧元兑美元触及一周高点，已扳回一周前欧洲央行意外降息后所导致的多数跌幅。

欧元/美元最新报1.3476，此前曾高见1.3499。

美国债券价格上涨，一度将10年期公债收益率推低至2.70%下方；最新报2.72%，持平美国尾盘水准，但脱离八周高点2.79%。

如果叶伦暗示较长时间维持低利率，债券价格可望进一步上升。

市场充斥臆测，认为叶伦可能暗示她希望看到失业率降至6%或更低水准，才会升息。美联储当前设定的失业率门槛为6.5%。

“债市将关注叶伦有关前瞻性指导的说法。公债收益率，尤其是短券，可能会大跌，”SMBC日兴证券资深策略师MakotoNoji表示。

美联储或将更长时间的保持温和立场的前景，支撑了商品和能源价格。现货金上涨0.2%至每盎司1,282美元；现货银则涨0.7%至20.73美元。

期铜亦升0.5%，上个交易日曾爆量挫跌至三个月低位，因有迹象显示全球经济成长脆弱。

原油期货承压，因数据暗示上周美国库存增加。不过油价仍处于近期低位上方，因担心利比亚受罢工和抗议事件影响使得供应受阻。

美国原油期货反弹至每桶93.80美元，日内小跌，但仍高于周二触及的四个半月低位92.86。(完)

(编译 戴素萍 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。