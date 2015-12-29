亚洲股市小涨 受中国股市和油价企稳提振

路透东京12月29日 - 亚洲股市周二升至平盘上方，逆转盘初跌势，因中国股市继昨日创下一个月最大单日跌幅后企稳，且油价也收复了部分失地。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%，但今年仍可能录得约12%的年线跌幅。该指数在4月创下逾七年高点。

沪深300指数.CSI300涨0.3%，沪综指.SSEC涨0.2%，上一交易日两大指数双双跌逾2%。

日经指数.N225抹去稍早跌幅，午后交易日中上涨0.3%，韩国综合股价指数.KS11涨0.1%。

澳股涨0.9%，连续第八个交易日上涨。

原油期货持稳，周一布兰特和美国原油期货均跌逾3%。布兰特原油期货小升0.1%，报每桶36.67美元，不过仍距离上周所及的11年低点35.98美元不远。美国原油期货涨约0.1%，报36.85。

隔夜油价下挫导致美国能源股.SPNY跌1.8%，为标普主要板块中表现最差。美国股市在圣诞节后的第一个交易日小幅下跌，本周交投料清淡，可能会一直延续到元旦之后。

现货金上涨0.3%至每盎司1,074.40美元，隔夜跟随油价下跌。

INTL FCStone分析师Edward Meir表示，“短期看，金价将横盘波动，基金想要给这一年收尾，并期待明年有个新的开始。”

汇市方面，美元兑日圆下滑约0.1%至120.29日圆，距离上周末触及的两个月低点120.05不远。

美元持续受到美联储本月实施九年来首次升息后的获利了结打压。投资人等候美联储释出2016年何时进行第二次升息的线索，好研判美元近期的方向。

欧元兑美元小升0.1%至1.0979。

美元兑加元小跌至1.3872，此前加元在隔夜连同油价一起下跌。加元兑美元在本月稍早曾挫跌至11年低位1.4003加元。

“我们认为美元兑加元将突破1.40，在2016年上半年将来到1.45。石油产业正在经历1990年代以来最严重的不景气，油价可能每桶再跌个10美元，之后才会反弹，”BK Asset Management主管Kathy Lien写道。

澳元兑美元上涨约0.2%至0.7262美元；新西兰元兑美元涨0.3%至0.6866。

中国人民币兑美元持坚，稍早在中间价创2011年6月以来最低后，曾因美元需求强劲而触及四年半低位。(完)