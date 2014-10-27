亚股上涨 受乐观业绩、数据与风险胃纳增加提振

路透东京10月27日 - 亚洲股市周一上涨，受乐观业绩提振，美国经济数据缓解近期全球经济忧虑，令风险胃纳增加。

欧元上涨，但金融市场对周日欧洲央行公布的欧元区银行业测试结果反应淡静，此一结果显示的状况好于预期。

欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。

然测试结果提醒了大家还有好多工作要做，其所揭露的额外不良贷款及隐藏的损失将打压未来的获利，使得欧元区银行业的长期吸引力因此受损。

“银行面临重大挑战，因银行业仍处于长期没赚钱的情况，而且必须解决8,790亿欧元的不良贷款问题，”毕马威会计师事务所指出。

欧元兑美元EUR=上涨0.1%至1.2699美元，脱离上周因银行业压力测试担忧而触及的两周低位1.2614美元。

亚洲股市上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.1%，日本日经指数.N225涨0.5%。

“近期全球经济成长令人担忧，而美国稳定的房屋开工和英国稳健的第三季GDP数据，可能给了市场一些安慰，”巴克莱策略师在客户报告中写道。

周五的数据显示，美国9月新屋销售年率上升至六年高位，而英国第三季GDP成长0.7%。

美国股市周五上扬，本周录得近两年来最大单周涨幅，受助于微软(MSFT.O)和宝洁(P&G)(PG.N)的业绩，以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。

美元/日圆JPY=交投于108.08日圆，之前触及三周高点108.38。美国公债收益率上升以及风险偏好改善，支撑美元。

巴西左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周日勉强赢得连任，巴西雷亚尔无本金交割远期外汇(NDF)目前为止反应不大。

投资者普遍反感罗塞夫对巴西国营企业和其它经济领域的干预性管理，但部分交易商认为，雷亚尔BRL=自9月初以来下跌近10%，她的连任预期已经得到了消化。

大宗商品方面，布兰特原油期货LCOc1下跌0.32美元至每桶85.81美元，延续持续数月的跌势，因有迹象显示全球供应增加，恐将拖累油价续跌。[O/SCN]

伊拉克10月增加石油产量，同时利比亚的产量仍处高位，尽管两国形势都不稳定。

金价小跌，因股市劲扬及乐观的美国经济数据都削弱了黄金需求。

现货金XAU=跌0.1%，至每盎司1,230.97美元。(完)

(编译 陈宗琦/戴素萍/张涛/许娜；审校 于春红/王兴亚)

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