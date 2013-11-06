亚洲股市几无变动 观望美联储和欧央行动向

* 美国数据改善，市场预期美联储近期有可能采取行动

* 欧元下跌，因欧洲央行增加刺激的压力增大

* 美国公债收益率(殖利率)上升，打压债券市场

路透悉尼11月6日 -亚洲股市周三变动不大，乐观的美国数据令人预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早可能下月就开始缩减购债规模。这种预期打压了公债价格，提升美元。

市场谨慎气氛明显。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微跌0.2%，澳洲主要股指跌0.3%，日股日经指数.N225小跌0.2%。

中国股市沪综指.SSEC小幅下滑0.2%，跟随地区股市的温和表现。

美股周二走低，此前美国供应管理协会(ISM)公布10月服务业指数意外升至55.4，其中就业分项指数大幅上升，降低了周五的非农就业报告非常疲弱的可能性。

虽然有关经济韧性的证据应该令人鼓舞，但它也增强了美联储在近期内缩减购债的可能性。多数分析师仍认为联储将在明年3月行动，不过12月开始缩减的可能性不断上升。

这压制美国公债价格，提振10年期公债收益率升5个基点至2.66%，长短期利率差距明显扩大。

股市投资者对此持谨慎态度，道琼工业指数.DJI周二收低0.13%，标普500指数.SPX回落0.28%。

这与欧元区形成鲜明对比，欧元区近期公布的一系列数据令人失望，给欧洲央行带来采取行动的压力，即便本周四的会议上其按兵不动，到12月也肯定会有所行动。

“我们预计欧央行将很快就抑制通缩隐忧明确表明意向，”巴克莱资本的分析师在给客户的报告中写道。

“欧央行预计会在12月会议上放宽货币政策立场，但在会议前央行将会透露意向。”

**欧元承压**

英国服务业数据向好，更加凸显了欧元区表现的不尽人意。英国数据令人猜测英国央行将上调经济增长预估，并且提振英镑兑欧元至一个月高点。

自上周数据显示欧元区通胀全面放缓以来，欧元兑英镑已经下跌2%。

欧元从周二高点1.3522美元跌至1.3469美元，而美元兑日圆从周二低点98.16日圆升至98.50日圆。

美元指数.DXY最新报80.707，距离周一录得的近两个月高点80.930仅有一步之遥。

新西兰也加入了全球经济数据向好的行列。新西兰7-9月就业人数大大高于预期，失业率也跌至6.2%。

这份报告的强劲表现促使投资者把新西兰升息的预期时间提前至明年初。新西兰可能成为这轮周期中第一个收紧政策的发达国家。

受数据提振，新西兰元兑美元上涨0.25美分，报0.8361美元。

但外界对美联储缩减刺激计划规模的谈论，也引发市场担心部分新兴市场可能出现另一波资本外逃。

值得关注的是，拉丁美洲股市周二跌幅较大，巴西.BVSP、墨西哥.MXX主要股指跌幅都在1%以上。

大宗商品市场方面，现货金报1,310.31美元，此前已连跌七天；伦敦期铜小涨0.2%。

美国原油库存增加继续压制油价，美国原油周二收在五个月低点；周三盘初勉力上涨0.42美元，报93.79美元。布兰特原油则涨0.35美元，报105.68美元。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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