亚洲股市下跌 静待澳洲央行政策决议

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月2日 - 亚洲股市周二下跌，自隔夜美股微跌走势中寻找线索；与此同时，油价隔夜重挫后止稳，美元则小涨。
澳洲央行政策委员会周二将决定是否维持利率于1.75%，抑或降息25个基点至纪录新低。多数分析师预期，由于有必要抗击低通胀和汇率上升，该央行将有理由采取进一步刺激措施。
不过并不是每个人都确信澳洲央行将会降息，澳央行将在0430GMT宣布利率决定。
“虽大部分受访分析师都预期澳洲央行会降息25个基点，但我们感觉降息并不是那么板上钉钉，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien说道。
她指自澳洲央行上次会议以来，制造业活动和消费者物价都已经增加，全职就业增长也展开反弹，而且企业信心已经改善。
Lien表示：“即便消费者信心下滑以及失业率上升，即便如此我们也不确定这是否足以令澳洲央行在8月扣动降息的扳机。”
在澳洲央行利率声明前，澳股下滑0.4%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，此前标普500指数.SPX曾于前日触及日间记录高位，但未能守住涨幅。
香港交易及结算所有限公司0388.HK宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场 (包括沪股通) 及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市。
日经指数.N225下滑0.9%。
“日经指数大涨之后未能进一步上涨，我们也开始看到涨幅已部分回撤，”SMBC日兴证券投资研究与投资者服务部门总经理Chihiro Ohta说道。
日经指数7月上涨逾6%，当时市场对货币及财政刺激措施的期望促涨该指数至一个半月高位。
据两名了解此事的人士称，日本首相安倍晋三内阁周二料批准28万亿日圆(2,730亿美元)的刺激计划，不过直接财政支出可能总计只有大约7万亿日圆。
尽管股市走低，但日本公债价格也下滑，令始于上周五日本央行采取宽松措施后的跌势加剧。日本指标10年期公债收益率上升8.5个基点至负0.055%，触及4月初以来的最高水平。
“日本公债的调整幅度相当大，”三井住友信托银行的市场分析师Ayako Sera称。“投资者仍在削减在日本央行会议前建立的多头仓位。”
美元兑日圆扭转稍早跌势，上涨0.2%至102.62日圆，欧元兑美元涨0.1%至1.1170美元。
美元指数涨0.1%至95.767，持于上周五所及7月5日以来低位95.384上方。
美元上行面临的阻力较重，因为关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)年内准备升息的预期逐渐降温，而且周一弱于预期的制造业数据更是淡化了这种预期。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，美国7月制造业指数从6月的53.2下降至52.6，且不及预期的53.0。
美国原油期货涨0.4%至每桶40.20美元，周一跌3.7%。布兰特原油期货涨0.6%至每桶42.37美元，周一结算价跌3.2%。
美国原油价格周一曾跌穿每桶40美元价位，为4月以来首次，因尽管现在是夏季汽油需求高峰，但围绕供应过剩的担忧加剧。(完)
(编译 张若琪/孙茉莉/王琛/侯雪苹/刘秀红；审校 龚芳/白云/王丽鑫/于春红)
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