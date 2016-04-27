亚股下跌但油价守住涨幅 聚焦美日央行会议

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月27日 - 亚洲股市周三下跌，在美联储和日本央行公布政策决议之前，投资者保持警惕；油价徘徊在2016年高点附近。
日股日经指数.N225跌0.6%，苹果(AAPL.O)公布iPhone销售首次下滑且10多年来营收首次下降，打击了日本的苹果供应商股价。
台湾股市.TWII也下跌，因苹果的供应商股票都纷纷走低。
但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几无变动。
澳洲股市上涨1%，之前公布的疲弱通胀数据重新燃起澳洲降息的前景。
韩国股市.KS11跌0.2%，中国股市沪综指.SSEC升0.4%。
虽然市场预计美联储本周会议将维持利率不变，但可能给出有关经济的更乐观看法，从而令未来升息的大门依然敞开。
“今日稍晚的主要事件就是美联储会议结果，以及决策者将在多大程度上认同全球经济环境好转。”澳新银行资深汇市分析师Sam Tuck表示。
“随着波动性回归至更加正常的水平，股市再度创下高点，(欧洲央行总裁)德拉吉暗示需要时间来评估现有政策，中国和亚洲数据也出现好转迹象，所以美联储可能再度暗示逐步推进利率正常化。”
日本央行周四将公布政策决定，很多人猜测该央行可能会加大其规模已经很庞大的货币刺激计划。日本目前已对存放在日本央行的部分存款实施负利率。
大宗商品方面，美国原油期货在隔夜触及的五个月高点附近徘徊。汽油市场反弹，且有数据显示，美国原油库存意外下降，支撑油市。
美国原油期货报每桶44.50美元，离周二触及的11月初以来高点44.83美元不远。布兰特原油报每桶46.28美元，隔夜曾升至五个月高点46.49美元。
**通胀数据打压澳元**
亚洲市场上波动较大的一个货币是澳元，澳洲数据显示第一季消费者物价指数(CPI)出现2009年来首次下降，而且核心CPI升幅远低于预期，数据公布后澳元大跌。
“基础通胀指标大幅放缓，澳洲CPI最终开始表现出与其他发达国家更加相像的态势。这可能不会促使澳洲央行下周二降息，但会让该央行维持一段时间的宽松倾向，”安本资产管理公司资深投资经理Jasmin Argyrou说。
澳元兑美元下跌1.1%至0.7664美元；上周受大宗商品价格上涨提振，澳元一度触及10个月高位0.7836美元。
美元兑欧元上下小幅摆动，周二公布的美国耐久财订单数据不及预期，令美元遭受打击。
欧元兑美元报在1.1304，隔夜时段上涨了0.3%。
美元兑日圆下跌0.1%至111.15，不过距离周一创下的三周高位111.900仍近在咫尺，当时是因为市场预期日本央行本周会进一步放松政策。
英镑兑美元处在隔夜达到的12周高位1.4640附近，因投资者加大押注英国民众将投票支持留在欧盟。此前美国总统奥巴马曾呼吁英国留在欧盟。(完)
(编译 李春喜/高琦/汪红英/杜明霞/王洋; 审校 张明钧/张涛/李爽/孙国玉/龚芳/王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。