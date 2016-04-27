亚股下跌但油价守住涨幅 聚焦美日央行会议

路透东京4月27日 - 亚洲股市周三下跌，在美联储和日本央行公布政策决议之前，投资者保持警惕；油价徘徊在2016年高点附近。

日股日经指数.N225跌0.6%，苹果(AAPL.O)公布iPhone销售首次下滑且10多年来营收首次下降，打击了日本的苹果供应商股价。

台湾股市.TWII也下跌，因苹果的供应商股票都纷纷走低。

但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几无变动。

澳洲股市上涨1%，之前公布的疲弱通胀数据重新燃起澳洲降息的前景。

韩国股市.KS11跌0.2%，中国股市沪综指.SSEC升0.4%。

虽然市场预计美联储本周会议将维持利率不变，但可能给出有关经济的更乐观看法，从而令未来升息的大门依然敞开。

“今日稍晚的主要事件就是美联储会议结果，以及决策者将在多大程度上认同全球经济环境好转。”澳新银行资深汇市分析师Sam Tuck表示。

“随着波动性回归至更加正常的水平，股市再度创下高点，(欧洲央行总裁)德拉吉暗示需要时间来评估现有政策，中国和亚洲数据也出现好转迹象，所以美联储可能再度暗示逐步推进利率正常化。”

日本央行周四将公布政策决定，很多人猜测该央行可能会加大其规模已经很庞大的货币刺激计划。日本目前已对存放在日本央行的部分存款实施负利率。

大宗商品方面，美国原油期货在隔夜触及的五个月高点附近徘徊。汽油市场反弹，且有数据显示，美国原油库存意外下降，支撑油市。

美国原油期货报每桶44.50美元，离周二触及的11月初以来高点44.83美元不远。布兰特原油报每桶46.28美元，隔夜曾升至五个月高点46.49美元。

**通胀数据打压澳元**

亚洲市场上波动较大的一个货币是澳元，澳洲数据显示第一季消费者物价指数(CPI)出现2009年来首次下降，而且核心CPI升幅远低于预期，数据公布后澳元大跌。

“基础通胀指标大幅放缓，澳洲CPI最终开始表现出与其他发达国家更加相像的态势。这可能不会促使澳洲央行下周二降息，但会让该央行维持一段时间的宽松倾向，”安本资产管理公司资深投资经理Jasmin Argyrou说。

澳元兑美元下跌1.1%至0.7664美元；上周受大宗商品价格上涨提振，澳元一度触及10个月高位0.7836美元。

美元兑欧元上下小幅摆动，周二公布的美国耐久财订单数据不及预期，令美元遭受打击。

欧元兑美元报在1.1304，隔夜时段上涨了0.3%。

美元兑日圆下跌0.1%至111.15，不过距离周一创下的三周高位111.900仍近在咫尺，当时是因为市场预期日本央行本周会进一步放松政策。

英镑兑美元处在隔夜达到的12周高位1.4640附近，因投资者加大押注英国民众将投票支持留在欧盟。此前美国总统奥巴马曾呼吁英国留在欧盟。(完)