美国升息前景打压亚股走低 油价上扬

路透东京/新加坡5月18日 - 亚洲股市周三走疲，此前公布的数据显示美国通胀率上升，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员言论令最早6月升息的可能性重燃。

但日本股市早盘上涨。数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比成长年率为1.7%，远高于0.2%的市场预期中值。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%。

日股日经指数.N225涨0.6%，因日圆回吐日本第一季GDP数据公布后录得的涨幅，兑美元跌0.2%至109.33。

“日圆略有上扬，因经济增长强于多数人此前的预期，”住友信托银行市场策略师Ayako Sera称，“但如果细看，会发现仍有一些令人担忧的地方，包括资本支出等。”

市场目前在等待日本首相安倍晋三与联合政党领导人的会晤，届时他可能会讨论推迟上调消费税，以支撑疲弱的经济。

中国股市沪深300指数.CSI300跌0.9%，沪综指.SSEC跌1.2%，香港恒生指数.HSI也下跌1.2%。

美国股市周二下跌，标普500指数.SPX跌0.94%，之前公布的数据显示4月美国消费者物价录得逾三年来最大涨幅，因汽油价格和房租上涨。

周二的其它数据显示美国4月房屋开工和工业产出强劲反弹，加大了美国及早升息的可能。

美国利率期货大幅下滑，2016年12月合约跌幅创下两个半月最大，显示12月前加息的机率达到70-80%，而9月前加息的机率也达到了50%。

对利率敏感的美国两年期公债收益率最新报0.843%。周三早些时候曾达到三周高位0.847%。

美联储几位决策者重申，今年将升息两次或更多。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二在华盛顿的一场活动上表示，他仍假设现在到12月可能会有两到三次升息，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也呼应了他对经济的乐观看法。

被外界视为鹰派人士的达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，他将在美联储接下来的政策会议上主张升息。“究竟6月还是7月，我现在还说不好，”柯普朗说。

“上周五公布强劲的零售销售数据以后，美联储开始明确地敦促市场消化6月升息的可能性，不过市场尚未作出反应，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido称。

“(美联储主席)叶伦将在6月6日发表讲话，届时刚刚公布最新非农就业数据，而又在下次政策会议前的缄默期之前。如果他们未计划在6月升息，就不会这么做了。”

近期油价回升引发进一步通胀的预期；油价周二触及七个月新高，受美国原油库存下滑的预期，及新出现的野火威胁加拿大石油供应等消息拉抬。

美国原油上涨0.3%至每桶48.44美元，周二晚一度升至每桶48.76美元。

布兰特原油涨0.2%至每桶49.38美元，在周二所及接近六个半月高点的49.75美元附近盘旋，从1月触及27.10美元的12年低点以来，已上涨逾80%。

美元上涨，受美联储升息的预期提振，但涨势受限，因许多市场参与者静候本周稍晚七国集团(G7)财长会议结果。

美元指数上涨0.2%至94.758。

欧元兑美元下滑0.2%至1.12920美元。(完)