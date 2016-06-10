亚股下滑 避险资产因英国退欧公投不确定性而获追捧

路透东京/新加坡6月10日 - 亚洲股市周五回落，对6月23日英国退欧公投结果的担忧日益加剧，促使投资者追捧避险资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%，但周线有望上涨1.7%。

日股日经指数.N225下滑0.5%，周线跌幅扩大至0.3%。

香港恒生指数.HSI下滑0.3%，本周可能录得1.4%的跌幅。

“市场存在‘英退’担忧，因民调似乎表明英国退出欧盟的可能性正在增加，”PineBridge Investments董事总经理Tatsushi Maeno称。

“就算是你想买，也不能在这样的环境下买入风险资产，”他表示。

美国股市在连涨三日后周四收盘下跌。上周美国初请失业金人数意外下跌，直指就业市场仍保持强劲，尽管上月新增就业岗位大幅下降。

标准普尔500指数.SPX下跌0.17%收报2,115.48，但距离纪录收盘高位仅低约15点。

全球债券收益率降至新低，避险货币上扬，因为投资者对英国6月23日的脱欧公投感到担心，纷纷买入公债避险。

“有几项不同因素推低收益率，而且从上周美国公布疲弱的非农就业报告导致升息时间预期推后起，这一趋势就已开始，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq说。

德国10年期公债收益率触及0.023%的纪录低点，而英国10年期公债收益率亦触及1.222%的历史低点。

欧洲央行启动购买企业债券计划，亦提振欧洲债券行情。

日本10年期公债收益率降至负0.145%，逼近稍早所创负0.140%的纪录低位。

美国10年期公债收益率周四突破3月以来的交投区间，触及三个半月低位1.659%。最新报1.6798%。

风险胃纳消退，惠及金价走势；金价目前盘旋在三周高位附近，可望连续第二周上扬。

现货金周五回跌0.2%，至每盎司1,266.86美元，昨晚曾高见1,271.31美元。本周目前上扬1.8%。

汇市方面，美国初请失业金人数减少支撑了美元指数。美元指数.DXY涨0.3%，周线涨幅扩大至0.2%。

瑞郎在过去五个交易日累计上涨1.6%，为2015年3月以来最大五日涨幅，周四瑞郎兑欧元创下八周高点1.0886。目前报1.08980，有望录得1.8%的周线涨幅。

日圆兑美元报107.13，接近周四所及的五周高点106.26，不过周线仍下滑0.6%。

欧元兑美元从周四创下的四周高点1.1416回落至1.1298，周线料下滑0.6%。

英镑报1.4456，低于周二触及的本周高点1.4664，本周累计跌幅或为0.4%。

尽管英镑较2月末触及的七年低点高4.5%，但投资者仍在积极寻求防范若英国公投决定退欧造成英镑下跌。

对未来一个月英镑汇率波动的对冲成本飙升，英镑一个月期隐含波动率触及逾七年高位。

油价在创下年内新高后亦回落。

但武装分子持续对尼日利亚石油行业构成威胁，且担心更多安全事件可能损及供应，这限制了原油跌势。

指标布兰特原油期货下滑0.1%报每桶51.88美元，周四一度高见52.86美元，本周有望录得4.5%的涨幅。

美国原油下滑0.2%报每桶50.44美元。本周或收升3.7%。(完)