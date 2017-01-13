亚股下滑但有望录周线涨幅 美元料周线下跌

路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。

投资者基本未理会中国贸易数据。中国海关总署周五公布，以美元计价12月出口同比下降6.1%，进口同比增长3.1%，路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。

若特朗普兑现竞选承诺，给中国贴上汇率操纵国的标签，并对进口自中国的商品课征重税，那么身为全球最大贸易国的中国可能面临压力。

中国海关发言人周五称，逆全球化趋势日益明显，中国成为这一趋势的最大受害者，并且特朗普的政策可能抑制中国的出口增长。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，上交易日涨至10月末以来最高位。本周累计上涨1.8%。

美国股市三大股指周四收低，投资者等待美国企业第四季财报季开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节。

日本股市日经指数.N225涨0.5%，但周线可能录得1.1%的跌幅。

许多投资者依然憧憬，特朗普就任总统后可能出现的一波金融监管放松潮将提振市场，当中包括撤回金融危机及救援银行后国会实施的部分多德-弗兰克金融改革措施。

“本周尾段的市场疲态可能持续，但对于多德-弗兰克法案可能被废除的预期，引发了乐观的前景，”东京Superfund Japan首席代表Hiroki Allen称。

但本周日圆走强，抑制了对于日本股票的需求。美元兑日圆JPY=涨0.3%至115.06，周四则曾跌至113.75，为去年12月8日以来的最低水平。美元兑日圆周线可能录得1.5%的跌幅，一些投资者称日圆仍有上涨空间，也有投资者认为日圆可能接近见顶。

“日圆/美元不太可能进一步上涨，”大和证券外汇分析师Yukio Ishizuki说道。“鉴于对美国通胀率会上涨的预期，美债收益率料上升。”

10年期和30年期美债收益率周四稍早分别触及去年11月来最低，不过周五亚洲早盘再次攀升。10年期美债收益率报2.385%，周四美国市场收报2.361%。

美元指数周五盘初报101.51，涨0.2%。本周累计下滑0.7%。

美元指数本月曾创下14年高点，因投资者押注特朗普承诺的财政扩张和减税政策将提振经济增长和通胀，从而会促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)以更快的步伐升息。

欧元兑美元持稳，报1.0610美元，远远高于上周触及的14年低位1.0340美元，本周料将上涨0.8%。

原油价格扩大涨幅，因美元走弱、以及有消息称沙特已将石油产量降至近两年的最低水平并计划进一步减产。

布兰特原油期货涨0.1%至每桶56.07美元，美国原油期货涨0.2%至每桶53.09美元。

现货金下滑0.3%至每盎司1,191.96美元，因现货金隔夜飙升至七周高位的逾1,200美元，投资者锁定获利。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.3%至每吨5,860美元，周线有望上涨近5%。这将是其自11月底以来的最大周线涨幅，因外界预期全球制造业复苏，以及美元走弱提振工业金属价格。(完)