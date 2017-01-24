美元走势挣扎股市表现低迷 受特朗普保护主义立场影响

路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。

贸易战话题浮现之际，更多数据显示全球经济活动出现喜人的复苏。周二出炉的的调查显示，日本1月制造业活动以近三年来最快速度扩张， 因出口订单激增。

源自美国的不确定性令亚股走势迟滞，与此同时扶助了避险的美国公债及日圆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，中国沪综指.SSEC持平，日本股市日经指数.N225跌0.4%。

价差押注数据表明欧洲股市开盘走势可能迟疑，E-迷你标普500指数期货略跌。

稍早市场人气受挫，根据路透周一见到的美国参议院财务委员会文件，美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)对参议员表示，他将致力于打击汇率操纵行为，但当被问及他目前是否认为中国正在操纵人民币汇率，努钦并未给出明确回答。

在给参议院财务委员会的书面回复中，努钦还表示美元过度强劲在短期内可能是负面的。

美元兑日圆一度触及112.52，跌破上周低点并创下11月末以来最低位，之后持稳，报112.86。美元/日圆周一下挫1.7%，为7月29日以来最大单日跌幅。

美元指数下跌0.1%至100.080，欧元兑美元涨至1.0756。

英镑兑美元短暂触及六周高位1.2546，因市场猜测英国最高法院周二裁决政府需经议会批准后才能启动退欧正式谈判。

**疑虑加剧**

虽然特朗普周一承诺大幅减税并放宽监管，但他还正式决定美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并声称要征收边境税。

“市场没有对特朗普重申减税和放松监管做出正面回应，这很有意思，这强化了人们的这一印象：现在所有好消息的效果都打了折扣，”澳新银行分析师在研究报告中表示。

“随着特朗普执政进入第一周，怀疑情绪有所升温，上周五的就职演说基调和随之而来的与媒体的口水战也没什么帮助。”

对拟将出台的财政刺激程度到底有多大的疑虑，推动美国公债价格上扬。10年期美债收益率(殖利率)跌至2.39%，周一录得1月5日以来最大单日跌幅。

美国两年期公债收益率报1.16%，与欧元区可比公债的利差自近来达207个基点的高位收窄至183个基点。

美国股市周一收盘小跌，道琼工业指数.DJI收低0.14%，标普500指数.SPX收跌0.27%，纳斯达克指数.IXIC微跌0.04%。

高通(QCOM.O)急挫近13%，此前苹果(AAPL.O)在上周五对该公司提起诉讼。

美元走软提振了铜和铁矿石等工业金属；金价接近两个月高位，报每盎司1,216.65美元。

油价表现落后，因迹象显示美国钻井活动强劲复苏，基本上盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国稳步实现减产目标消息的影响。

美国原油上涨0.23美元至每桶52.98美元；布兰特原油则跌0.28美元至55.51美元。(完)