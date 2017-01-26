道指飙升助推亚洲股市触及三个半月高点 美元下滑

路透东京1月26日 - 亚洲股市周四涨势三个半月高点，因道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上，围绕美国总统特朗普保护主义政策的担忧令美元处于守势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，触及10月11日以来最高水平。

韩国综合股价指数.KS11上涨0.9%，香港恒生指数.HSI上升1.2%，中国股市沪综指涨0.2%。

日本股市日经指数.N225上升1.4%，未受日圆上涨影响。

“今天的兴奋表现主要是由于隔夜美股走势强劲，但人们还对日本企业获利、尤其是机械制造商获利持乐观看法，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

隔夜美股道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上，因企业季报稳健，以及对美国总统特朗普促增长举措的乐观情绪重燃大选后的大涨行情。

避险资产美国公债出现适量卖盘，因避险情绪缓和，指标10年期公债收益率周三涨至四周高位。五年期公债标售需求不高也损及美债收益率。

通常受公债收益率走高支撑的美元未能随之上涨。美元兑一篮子货币周四下滑至七周低位99.793。

与股市不同，外汇市场更加关注特朗普的贸易保护政策，及其可能对美元造成的负面冲击。

“问题在于，美元现在的形势是双重的--第一，特朗普的言论使美元走低，第二，他的政策令外国投资者情绪紧张，”BK Asset Management外汇分析主管Kathy Lien说道。

“在市场甘心接受特朗普政策的风险/收益状况之前，美元可能走势艰难，效仿股市和债市的单边走势。”

美元兑日圆基本持平，报113.425，隔夜下跌0.5%。

美元在12月中旬曾飙升至10个月高位118.660，当时提振美元的“特朗普行情”达到顶峰，市场焦点放在押注新政府出台更多财政刺激和通货再膨胀措施。

欧元兑美元持稳于1.0755，上日涨0.2%。欧元兑美元周二曾升至一个半月高点1.0775。

英镑延续隔夜涨势，触及六周高点1.2648美元。

由于外界预期英国首相特雷莎·梅与特朗普即将举行的会面将为一项英美贸易协议铺路，从而有望抵消退欧带来的伤害，这使得英镑获得提振。

大宗商品市场方面，美元疲软推动原油价格反弹。上日因数据显示上周美国原油库存增加，原油周三收低。

美国原油周四盘中上涨0.9%至53.20美元，上日跌0.8%。布兰特原油涨0.9%至55.57美元。

金价可能连续第三日下跌，因全球市场的冒险情绪降低了黄金的买需。现货金跌0.1%至每盎司1,198.60美元，自周二所及的两个月高位1,219.59美元拉回。(完)